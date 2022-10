Météo au Royaume-Uni: la Grande-Bretagne sera aussi chaude que Malibu avec des températures atteignant 20 ° C aujourd’hui pendant l’été indien

LE ROYAUME-UNI devrait être aussi chaud que Malibu aujourd’hui, avec des températures atteignant 20 ° C l’après-midi.

Des pluies légères dans le sud-est devraient céder la place à des périodes ensoleillées, permettant aux températures de grimper à des sommets inhabituels vers 15 heures.

Le Met Office prédit que le temps plus doux durera toute la semaine Crédit : LNP

Des hauts dans l’adolescence et dans la vingtaine sont attendus pour les prochains jours Crédit : LNP

C’est une chaleur similaire à celle d’aujourd’hui à Malibu, en Californie, célèbre pour son soleil, qui atteindra un maximum de 21 ° C vers 14 heures, heure locale.

Les prévisionnistes prédisent un «été indien» où une période de chaleur inhabituelle durera tard dans l’année après une brève vague de froid.

Le soleil est attendu dans certaines parties du pays avec des températures anormalement chaudes atteignant les 20 degrés cette semaine.

Cependant, le Met Office prévient que le temps sera très instable au cours des prochains jours, avec de fortes pluies attendues ce soir et vendredi.

Malgré cela, il est prévu que les températures resteront douces tout au long, avec des prévisions dans les années 20 et 20 jusqu’à la semaine prochaine.

Cela vient après que le Met ait prédit de la neige le mois prochain dans ses prévisions à long terme d’hier.

Les météorologues ont déclaré hier que la neige était probable pour les régions du nord et de l’ouest à partir du 9 novembre.

Les prévisions à partir de cette date jusqu’au 23 novembre suggéraient: “Une probabilité croissante de temps calme à partir du milieu du mois, apportant un potentiel de temps plus froid et plus sec, en particulier pour le nord et l’ouest.”

Il a ajouté: “Cela entraînerait probablement un risque de nuits fraîches avec de la brume, du gel et du brouillard par endroits, avec de la neige possible dans toutes les averses des régions du nord et de l’ouest, en particulier sur les hauteurs.”

Cependant, les prévisions ont maintenant changé, les prévisions à long terme d’aujourd’hui couvrant du 10 au 24 novembre se lisent comme suit : “Les conditions instables devraient se poursuivre dans un premier temps, apportant des averses et des périodes de pluie plus longues, fortes par endroits, dans une grande partie du Royaume-Uni.

“Alors que nous nous dirigeons vers la mi-novembre, les conditions vont probablement s’installer, apportant potentiellement un temps plus froid et plus sec, en particulier pour le nord et l’ouest. On peut encore s’attendre à de la pluie de temps en temps, en particulier dans le sud.”

“Une probabilité croissante de gel et de brouillard pendant la nuit par endroits, alors que les températures nocturnes commencent à baisser.”

Cela exclut apparemment une vague de froid aussi extrême que prévu auparavant.

Malgré cela, les températures devraient baisser au cours des prochaines semaines, mettant potentiellement fin à la récente série de temps plus doux.