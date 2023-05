Météo au Royaume-Uni: la Grande-Bretagne sera aussi chaude que le Maroc aujourd’hui alors que le mercure atteint 24 ° C et il va se réchauffer cette semaine

BRITS profitera d’un temps ensoleillé aujourd’hui, certaines parties du pays devant être aussi chaudes que le Maroc.

Le Met Office a prédit des sommets glorieux de 24C aujourd’hui dans certaines parties du Royaume-Uni après un week-end de beau temps.

Ce pourrait être une autre belle journée ensoleillée pour les Britanniques, comme ce fut le cas dans le Dorset hier Crédit : ©Graham Hunt

Baigneurs sur la plage de la station balnéaire de Weymouth dans le Dorset hier Crédit : ©Graham Hunt

Les parieurs ont profité d’une journée sur la rivière Cam à Cambridge hier Crédit : PA

Le prévisionniste du Met Office, Craig Snell, a ajouté: «La semaine à venir, les températures devraient parfois atteindre le milieu des années 20, avec le jour le plus chaud de l’année jusqu’à présent. Il fera très chaud au soleil.

Le météorologue a ajouté que les températures pourraient atteindre 23 ° C plus tard dans la journée et peut-être même 24 ° C au Pays de Galles et dans le sud-ouest de l’Angleterre.

Il pourrait y avoir quelques épidémies d’averses en Écosse, dans le nord de l’Angleterre et au Pays de Galles, mais dans l’ensemble, la journée devrait être délicieuse pour la plupart.

Les conditions agréables signifieront que les températures au Royaume-Uni seront égales aux températures sous le soleil de Marrakech, qui a un maximum prévu de 24 ° C aujourd’hui.

Cependant, il convient de noter que la ville marocaine connaît aujourd’hui une température inférieure à la normale car il pleut.

Et le hotspot touristique reviendra à des températures de 31 ° C vendredi, selon la météo de Google.

Pendant ce temps, le temps plus chaud au Royaume-Uni est typique pour cette période de l’année avec l’été officiellement juste au coin de la rue.

De nouvelles « périodes chaudes et ensoleillées » sont prévues entre mercredi et vendredi.

Le Met Office a déclaré que les températures pourraient bien être au milieu des années 20 dans de nombreuses régions du sud du Royaume-Uni plus tard dans la semaine.

Dans la perspective de mardi, M. Snell a déclaré que des épidémies de pluie frapperaient le nord de l’Écosse.

Mais il a ajouté que l’Angleterre et le Pays de Galles verraient la « part du lion » du soleil au fil de la semaine.

Il a déclaré: « Le reste de la semaine va être principalement sec et calme. »

Mercredi, cependant, le nord-ouest pourrait témoigner de davantage de nuages, ainsi que de pluies éparses.

Les prévisions météorologiques à long terme du Met Office du 26 mai au 4 juin indiquent que les températures devraient également être « supérieures à la moyenne » pour la majeure partie du Royaume-Uni.

Il a déclaré: «Les régions du nord peuvent parfois voir plus de nuages, avec des bandes de pluie qui s’affaiblissent possibles.

Cela survient alors que le Met Office a déclaré que la température la plus élevée de l’année jusqu’à présent – ​​23,3 ° C – a été enregistrée dimanche à Porthmadog au Pays de Galles.