Météo au Royaume-Uni: la Grande-Bretagne secouée par des inondations «misérables» après de fortes pluies – avec des avertissements en place et des prévisions de neige

La Grande-Bretagne devrait être secouée par des inondations “misérables” après avoir été inondée de fortes pluies, inondant la nation.

Le Met Office a émis des avertissements météorologiques après qu’une bande de pluie a atteint Cornwall mercredi après-midi avant de se propager à travers le pays au cours des deux prochains jours.

Le temps humide devrait engloutir le pays pour le reste de la semaine, a averti le Met 1 crédit

Les automobilistes sur l’A27 inondée dans le West Sussex ont été piégés dans leurs voitures mercredi 1 crédit

Les conducteurs ont été submergés par plusieurs centimètres d’eau de pluie sur l’artère très fréquentée 1 crédit

Il passera ensuite au-dessus de la côte est de l’Écosse vendredi après avoir apporté une semaine de temps “atroce” pour la majorité du Royaume-Uni.

Le Met a déclaré que les Highlands écossais pourraient même voir de la neige alors qu’ils émettaient un avertissement jaune de pluie en raison des fortes averses.

L’Agence pour l’environnement a également émis trois avertissements d’inondation et 43 alertes d’inondation, principalement sur la côte sud.

Jusqu’à 20 voitures ont été piégées dans un marécage d’eau sur l’A27 dans le West Sussex après qu’une journée de pluie a noyé la région mercredi.

La police a été forcée de fermer l’artère principale alors que la chaussée très fréquentée continue d’être inondée.

Des images choquantes ont montré des automobilistes à l’arrêt alors qu’ils étaient encerclés par plusieurs centimètres d’eau alors que certains conducteurs tentaient de la traverser.

Le service d’incendie et de sauvetage du West Sussex a déclaré que la fermeture s’applique entre l’A259 ouest à Emsworth et l’A259 est à Fishbourne.

Les navetteurs à travers le Royaume-Uni ont été avisés de s’attendre à de “lourds retards” en raison du mauvais temps hivernal qui frappe le pays.

Les flics de Winchester, dans le Hampshire, ont également révélé qu’une route avait été bloquée à Swanmore après qu’un grand arbre ait été déraciné par les intempéries.

Le premier avertissement du Met Office a été lancé à 17 heures, couvrant une zone sud-est s’étendant de Southampton et de l’île de Wight dans le Hampshire à la côte du Kent, jusqu’à 6 heures du matin jeudi.

Les Britanniques ont été invités à protéger leurs maisons et leurs entreprises, car les prévisionnistes ont dit aux gens de s’attendre à des inondations.

Un autre avertissement de pluie jaune entrera alors en vigueur dans une grande partie du Royaume-Uni pour l’ensemble de la journée de jeudi, de 00h00 à 23h59.

Cela couvre une zone s’étendant de Birmingham, Lincoln et Hull au nord du Pays de Galles, Liverpool et Manchester, ainsi que la côte est jusqu’à la frontière écossaise.

Le Met a déclaré que les transports pourraient être perturbés, les routes pourraient être inondées d’eau et les communautés pourraient être temporairement coupées en raison des précipitations extraordinaires.

Un troisième avertissement entrera en vigueur à 15 heures jeudi jusqu’à 18 heures vendredi pour la côte est de l’Écosse, s’étendant de la frontière anglaise jusqu’au-delà d’Aberdeen avec des risques similaires d’inondations et de perturbations des transports.

Cela apporte une fin humide à la semaine de travail des Britanniques, avant que la neige ne tombe dans quelques jours.

“CONDITIONS ATTROQUES”

Le porte-parole du Met Office, Craig Snell, a déclaré: “Les zones d’alerte sont celles où nous sommes le plus préoccupés par le risque d’inondation, mais cela ne signifie pas que les zones à l’extérieur ne connaîtront pas des conditions assez atroces.”

Il a déclaré qu’un avertissement était en place pour le sud-est car “il y a été assez humide depuis début novembre, de nombreux endroits recevant déjà plus que leur part de pluie mensuelle”.

Il a ajouté que les conditions allaient “toujours être une soirée assez misérable pour tout le sud” et que les Londoniens auraient un “trajet désagréable pour rentrer chez eux ce soir”, mais les conditions humides auront traversé la région jeudi matin.

Les Midlands et le nord de l’Angleterre auront une “journée assez misérable” jeudi après que la pluie se soit abattue dans la nuit, a déclaré M. Snell.

“La pluie sera accompagnée d’un vent vif, donc ça ne va pas faire du bien.”

Mais il a ajouté que l’Écosse pourrait voir “deux jours de pluie persistante” et que cela pourrait entraîner des chutes de neige dans les hautes terres – bien que ce ne soit pas inhabituel pour novembre.

“Si vous voulez vous promener dans les collines en Ecosse demain, vous tomberez peut-être sur de la neige, mais pour les niveaux inférieurs, ce sera juste de la pluie”, a-t-il déclaré.

Le porte-parole de la panne du RAC, Rod Dennis, a averti les automobilistes de “faire preuve d’une grande prudence” par temps de pluie.

Il a expliqué: “Les chances d’être impliqué dans une collision augmentent considérablement par temps humide, et encore plus s’il y a de la neige, il est donc essentiel que les conducteurs ralentissent, laissent suffisamment d’espace derrière le véhicule devant et utilisent leurs phares pour s’assurer qu’ils sont facilement visibles par les autres usagers de la route.

“Le risque d’aquaplaning où les roues d’un véhicule perdent le contact avec la route alors qu’elles frôlent l’eau stagnante sera élevé, en particulier pour ceux qui ne ralentissent pas à des vitesses appropriées aux conditions.”

Les Highlands écossais pourraient même voir de la neige dans les prochains jours, prédisent les prévisionnistes Crédit : Getty