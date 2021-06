Météo au Royaume-Uni – La Grande-Bretagne se prépare à de fortes pluies ce week-end avant que le panache espagnol n’apporte une vague de chaleur de 26 ° C la semaine prochaine

De fortes pluies devraient tomber sur une partie du pays à partir de demain alors que les Britanniques se préparent à un lamentable week-end de lavage.

Mais ce n’est pas sombre, car une vague de chaleur est prévue pour la semaine prochaine alors que le pays est sur le point de grésiller avec des températures qui devraient atteindre 26 ° C.

🔵 Lisez notre blog météo britannique en direct pour les dernières prévisions

Les Britanniques profitent des températures chaudes à Weymouth aujourd’hui avant que la pluie ne frappe le pays ce week-end Crédit : ©Graham Hunt

Les gens se prélassant au soleil dans le Dorset Crédit : ©Graham Hunt

Les visiteurs profitant d’un après-midi ensoleillé à Brighton Crédit : LNP

Les Britanniques ont profité du soleil aujourd’hui, beaucoup se rendant à la plage pour profiter au maximum du temps magnifique avant les averses de vendredi.

Le Met Office prédit que des « averses orageuses » frapperont le sud demain, tandis qu’un mois de pluie pourrait s’abattre sur certaines parties du sud-est.

La pluie sera également persistante en Écosse et dans le nord-est de l’Angleterre, avec des températures qui devraient également chuter demain.

C’est une mauvaise nouvelle pour le week-end ainsi que samedi et dimanche devraient apporter plus de nuages, avec des zones de pluie et d’averses descendant vers le sud.

Lundi apportera également de la misère aux amoureux du soleil, car le Met Office dit qu’il y a un potentiel pour plus de fortes pluies dans le sud.

Mais ne rangez pas vos lunettes de soleil et vos maillots de bain trop tôt, car les températures vont monter en flèche dans tout le pays après le lavage du week-end.

Un baigneur à Hasting profitant du soleil avec son chien Crédit : Alamy

Beaucoup ont visité Weymouth aujourd’hui – avec des températures encore plus chaudes attendues la semaine prochaine Crédit : ©Graham Hunt

Hastings a eu sa part de périodes ensoleillées aujourd’hui Crédit : Alamy

La semaine prochaine, le ciel sera plus chaud, avec des températures en flèche qui devraient débuter en juillet.

Les hautes pressions de l’ouest et du nord de l’Europe entraîneront des températures plus chaudes.

Un jet d’air lent entraînera le temps chaud et créera des poches de haute pression lorsqu’il traversera la Grande-Bretagne.

Les températures commenceront à grimper à partir de mardi prochain – avec un maximum de 23 °C attendu pour les huitièmes de finale de l’Euro 2020 de l’Angleterre à Wembley.

Le mercure montera ensuite à 24°C mercredi et atteindra un maximum de 26°C pour le reste de la semaine.

Certaines cartes thermiques montrent des pics de près de 30 °C en juillet.

Certaines parties du nord-ouest, dont Manchester et Coventry, pourraient atteindre 28 °C le 5 juillet.

Les Yorkshire Dales et Leeds devraient atteindre un maximum de 27 ° C le même jour.

Pendant ce temps plus au sud, ceux de Londres, Kent et Essex pourraient atteindre 25C.