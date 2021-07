Météo au Royaume-Uni – La Grande-Bretagne grésillera ENCORE dans des températures torrides à 32 ° C après un week-end record à la plage

La GRANDE-BRETAGNE grésillera ENCORE avec des températures torrides de 32 ° C aujourd’hui – après un week-end record sur des plages bondées.

Cela fait suite au jour le plus chaud de l’année jusqu’à présent, lorsque les foules ont absorbé des rayons brûlants comme un chalumeau provenant directement des côtes britanniques réchauffées des Açores.

Les foules ont afflué sur la plage de Southend ce week-end Crédit : LNP

Une femme a profité du soleil à Camber, East Sussex Crédit : Alamy

L’Angleterre et le Pays de Galles ont tous deux enregistré la journée la plus chaude de l’année dimanche, battant des records établis samedi.

Et les prévisionnistes prédisent qu’il pourrait être encore plus chaud tout au long de la semaine, avec des températures dans les 30 degrés.

La température la plus élevée de la journée a été enregistrée à Heathrow, qui a grimpé à 31,6°C.

Cela a battu 30,3C qui a été enregistré à Coton In The Elms, Derbyshire, samedi, dépassant les 29,7C enregistrés dans le sud-ouest de Londres le 14 juin.

C’était également le jour le plus chaud de l’année jusqu’à présent au Pays de Galles, Cardiff, atteignant 30,2 ° C, battant la température de 29,6 ° C samedi à Usk, Monmouthshire, Pays de Galles.

L’Écosse et l’Irlande du Nord n’ont pas battu de records dimanche, enregistrant des sommets de 26,1 °C à Threave, en Écosse, et de 25,5 °C à Thomastown, NI.

Le Royaume-Uni était encore plus chaud que les Bahamas et Tenerife.

Pendant ce temps, lundi devrait voir les températures les plus élevées se déplacer vers l’ouest du pays.

Becky Mitchell, météorologue au Met Office, a déclaré: « Nous pourrions atteindre 32 °C la semaine prochaine – c’est possible chaque jour pour différents endroits du pays.

« Les zones les plus susceptibles d’obtenir 32 ° C sont des parties des Midlands et vers le sud-ouest de l’Angleterre et potentiellement Londres, elles vont toutes connaître les températures les plus élevées dans les prochains jours. »

Netweather TV a déclaré: « Les nuits chaudes seront également une fonctionnalité de la semaine à venir, il pourrait donc y avoir des nuits inconfortables pour certains. »

Le site Web a ajouté: « Il y aura de fortes averses isolées ou même des orages qui éclateront dans l’après-midi, mais la plupart des endroits les manqueront. »

Un porte-parole du Met Office a également déclaré: « Nous nous attendons à ce que les températures restent élevées jusqu’à jeudi … les températures maximales les plus élevées ont tendance à migrer vers l’ouest.

« Donc, nous nous attendons à ce que lundi et mardi les températures maximales soient dans le sud-ouest et dans le sud du Pays de Galles, puis plus tard dans la semaine, les températures grimpent en Irlande du Nord et au nord-ouest. »

TEMPS TORRENT

Les automobilistes ont été confrontés à un chaos de voyage au cours des deux derniers jours au milieu de la course massive vers la côte.

Et bien que lundi soit le «Jour de la liberté», on pense que certains Britanniques voudront se rendre malades – plutôt que de gaspiller le soleil et de retourner au bureau.

Les Britanniques devraient baisser de dix millions de pintes pour célébrer la Journée de la liberté lundi.

Le 19 juillet, le gouvernement lèvera toutes les restrictions légales de Covid avec la suppression des mesures de distanciation sociale, la reprise des événements à grande échelle et la suspension des conseils sur le travail à domicile.

Mais, prédit le Telegraph, avec la Grande-Bretagne se prélassant sous un soleil radieux, il est peu probable que les Britanniques retournent en courant sur leur lieu de travail.

Le météorologue du Met Office, Simon Partridge, a déclaré que la météo pourrait surprendre les gens « parce que jusqu’à présent cet été n’a pas été si bon ».

« Les températures sont généralement inférieures à la moyenne depuis un certain temps – c’est la différence de température dans un laps de temps si court qui est la plus perceptible », a-t-il déclaré.

« Mais cela affectera la plupart du Royaume-Uni et c’est un peu plus inhabituel – l’Écosse et l’Irlande du Nord viennent de connaître leur jour le plus chaud de l’année. »

Alors que les Britanniques affluent vers les rivières et les zones côtières pour se rafraîchir, il y a malheureusement eu des morts dans l’eau.

Quatre personnes sont décédées après avoir été retirées de l’eau le jour le plus chaud de l’année, dont une adolescente qui s’est noyée dans un lac de l’Oxfordshire.

URGENCE À LA PORTE DURDLE

À l’idyllique Durdle Door dans le Dorset, des centaines de baigneurs ont dû nettoyer la plage dimanche après-midi pour permettre à l’hélicoptère des garde-côtes d’atterrir lors d’un appel d’urgence.

HM Coastguard a déclaré qu’une femme s’était évanouie sur la plage après une possible piqûre de méduse.

Un porte-parole a déclaré: « Il s’agit d’un incident médical auquel assistent South West Ambulance Service, Kimmeridge Coastguard, Lulworth Coastguard et l’hélicoptère de sauvetage. »

La victime a été soignée par les garde-côtes et les ambulanciers paramédicaux sur la plage de galets avant d’être transportée par avion vers le parking au sommet du site avant d’être transportée à l’hôpital.

Les bookmakers ont réduit les chances que ce mois-ci soit le mois de juillet le plus chaud jamais enregistré.

Ladbrokes a réduit les cotes de 6/4 à seulement 5/4.

Le porte-parole Alex Apati a déclaré: « Il est temps de sortir les serviettes de plage et la crème solaire, avec quelques jours potentiellement record sur les cartes. »

ALERTE SANTÉ

Mais les chefs de la santé ont averti les Britanniques de rester en sécurité pendant la canicule.

Une alerte est en place jusqu’à mardi, les patrons de Public Health England exhortant les chercheurs de soleil à boire beaucoup d’eau et à rester à l’abri du soleil entre 11h et 15h.

Et la Journée de la liberté tant attendue au Royaume-Uni sera magnifique alors que les restrictions de Covid seront enfin levées.

« Lundi promet d’être une autre journée principalement sèche, très chaude ou chaude pour beaucoup, avec de longues périodes de soleil », a déclaré Netweather TV.

La distanciation sociale prendra fin, tandis que les clubs rouvriront à minuit ce soir et étayer le bar avec des amis fera son retour.

Pendant ce temps, les vacances sans quarantaine reviendront pour les Britanniques à double piqûre.

Cependant, les pauses ensoleillées sont chaotiques car les voyageurs entièrement vaccinés en provenance de France se voient dire qu’ils doivent s’auto-isoler – bien que le pays reste sur la liste orange.

Cela survient alors qu’Ibiza, Minorque et Majorque ont été déplacées sur la liste orange – obligeant les vacanciers à courir pour des tests et des vols dans le but de rentrer chez eux à l’heure.

Le moment où les garde-côtes ont atterri à Durdle Door dimanche Crédit : Graham Hunt/BNPS

Les volleyeurs ont profité du soleil après s’être entraînés à Weymouth Beach Crédit : Getty

Les Britanniques ont rempli les plages du Royaume-Uni ce week-end pour profiter du soleil tant attendu Crédit : BNPS

Les enfants barbotaient dans la mer et profitaient du temps chaud Crédit : Getty

Les amateurs de soleil installent leurs parasols de plage pour se protéger de la chaleur torride Crédit : BNPS

Les Britanniques ont profité du temps chaud en pagayant le long des canaux de Cambridge Crédit : Geoff Robinson