Météo au Royaume-Uni – La Grande-Bretagne fait face à une DEUXIÈME vague de chaleur d’une durée de 2 semaines en août après que celle-ci se termine par des orages ce week-end

Les BRITS font face à une deuxième vague de chaleur en août qui devrait durer deux semaines après la fin de celle-ci avec des orages ce week-end.

Cela survient après que le Royaume-Uni a grésillé le jour le plus chaud de l’année alors que les températures ont grimpé à 32 ° C.

L'avertissement de chaleur ambre reste en place jusqu'à vendredi

La chaleur extrême a fait fondre les routes comme du chocolat et les lignes de train se déformer.

Le temps caniculaire a incité le Met Office à émettre son premier avertissement ambré de chaleur extrême.

L’avertissement est en place dans le centre et le sud de l’Angleterre, le Pays de Galles et l’Irlande du Nord jusqu’à vendredi, le mercure devant atteindre des sommets de 33°C.

Mais le temps chaud a pris une tournure dans l’est de l’Angleterre avec de fortes pluies et de la grêle et plusieurs routes ont été inondées alors que des tempêtes éparses balayaient le pays.

Les photos montraient de la grêle de la taille de » balles de golf » lors d’un orage à Leicester.

Aujourd’hui, le Met a déclaré que le sud et l’ouest de l’Angleterre seraient touchés par une autre brûlure de 30 ° C, alors qu’il existe un risque d’orage isolé dans l’est.

Des recherches publiées par le Times ont révélé que plus de 11 millions de voitures devraient prendre la route au cours des 5 prochains jours et les Britanniques sont avertis de prendre la route après 20 heures pour éviter la canicule.

La canicule devrait se terminer ce week-end avec de la pluie et de fortes averses dans les régions du sud.

Mais selon le Met Office, une deuxième vague de chaleur est attendue le mois prochain.

Il prédit que du 2 août au 16 août, que : « Au début du mois d’août, des conditions plus chaudes et plus sèches que la moyenne devraient revenir pour une grande partie du Royaume-Uni.

Il a poursuivi: « À la mi-août, la confiance devient plutôt faible, mais avec des conditions changeantes très probablement.

« Des températures supérieures à la moyenne continuent d’être signalées pendant une grande partie de la période, devenant peut-être très chaudes ou chaudes parfois dans le sud. »

Le Met Office a ajouté qu’août aura des « conditions plus sèches avec des périodes ensoleillées et » des averses ou des périodes de pluie plus longues ».

Pendant ce temps, les bookmakers ont réduit les cotes à seulement 10/11 ce mois-ci étant le mois de juillet le plus chaud jamais enregistré.

Il y a également un avertissement jaune pour la pluie en place à partir de samedi dans une grande partie de l’Angleterre et du Pays de Galles

Parallèlement à l’avertissement jaune, Public Health England a prolongé son avertissement de chaleur et de santé, qui avertit les gens de prendre des mesures pour rester au frais et faire attention aux personnes vulnérables, jusqu’à vendredi.

Le Dr Owen Landeg, responsable scientifique et technique de PHE, a déclaré : « Tout le monde peut être affecté par les températures élevées et la plupart des gens connaissent les bons conseils de santé pour faire face aux fortes chaleurs.

»Cependant, il est important de continuer à surveiller les personnes les plus vulnérables, telles que les personnes âgées et les personnes souffrant de problèmes cardiaques ou pulmonaires.

« Alors que nous vivons le premier épisode de chaleur de l’année, il est important que chacun se rappelle d’adapter ses comportements. Ceci est particulièrement important pendant la pandémie où de nombreuses personnes s’auto-isolent.

»La plupart d’entre nous veulent profiter du soleil. N’oubliez pas de surveiller les signes d’épuisement par la chaleur et de suivre nos conseils de santé simples pour vaincre la chaleur. »