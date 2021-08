Météo au Royaume-Uni – La Grande-Bretagne fait face à 14 heures de tempêtes avant le week-end de lessivage, mais la vague de chaleur pourrait sauver l’été, selon le Met Office

La Grande-Bretagne devrait subir 14 heures de tempêtes plus tard cette semaine avant un lavage de week-end, a averti le Met Office.

Un mur de pluie devrait souffler de l’Atlantique, les prévisionnistes avertissant de possibles inondations et éclairs.

La Grande-Bretagne devrait être frappée par 14 heures de tempêtes vendredi Crédit : Alamy

De fortes averses sont attendues ce week-end Crédit : SWNS

Vendredi, le Met Office a émis un avertissement jaune pour un orage dans les Midlands, le nord et l’Irlande du Nord

Un avertissement météo jaune est actuellement en place pour certaines parties du centre et du nord de l’Angleterre vendredi ainsi que pour la majeure partie de l’Irlande.

L’alerte est en place de 10h le vendredi jusqu’à minuit et pourrait semer le chaos pour les voyageurs.

Selon le Met Office, « les embruns et les inondations soudaines pourraient entraîner des conditions de conduite difficiles », tandis que les maisons et les entreprises pourraient être « rapidement inondées ».

Un déluge de pluie a frappé certaines régions du Royaume-Uni hier, avec 120 mm (4,7 pouces) tombant sur la seule île de Wight – trois fois la moyenne de 50 mm (1,9 pouces) pour août.

Et plus de coulée aujourd’hui, avec 20 mm attendus en seulement une heure dans certaines régions.

Mais une vague de chaleur devrait faire grimper les températures dans la seconde quinzaine d’août, le soleil commençant dès la semaine prochaine.

Les baigneurs posent pour un selfie sur la plage de la station balnéaire de West Bay dans le Dorset Crédit : ©Graham Hunt

Les amateurs de plage se sont rendus à Bournemouth aujourd’hui pour profiter des rayons Crédit : Alamy

Les coureurs ont profité du temps sec avant le lavage du week-end Crédit : Alamy

Les températures sont restées chaudes dans certaines parties aujourd’hui, le soleil permettant aux amateurs de plage de se rendre sur la côte.

Le week-end s’annonce un peu sombre, cependant, avec des « averses torrentielles » prévues et un « risque de vents forts », selon le météorologue du Met Office Aidan McGivern.

Le mercure aura également du mal à grimper au-dessus de 19C ou 20C samedi et dimanche.

Mais heureusement, les Britanniques peuvent profiter d’une autre vague de chaleur pendant une grande partie du reste du mois.

Le Met Office dit que le temps deviendra plus calme, apportant des conditions plus sèches et des périodes ensoleillées.

Les températures vont « tendre à se rapprocher, peut-être au-dessus de la moyenne », selon les experts.

Les cartes météorologiques montrent des maximums de 25C à Southend-on-Sea le 11 août et de 26C à Londres le 15 août.

Le prévisionniste de Weather Outlook, Brian Gaze, a déclaré: « Les modèles informatiques suggèrent que les températures sont plus susceptibles d’être supérieures à la moyenne que inférieures sur l’ensemble de la période.

« Il pourrait y avoir des périodes très chaudes mélangées, en particulier dans le sud. »