Météo au Royaume-Uni – La Grande-Bretagne cuit dans la journée la plus chaude de l’année à 32 ° C alors que la grêle est un pays de pâte «de la taille de billes»

Le jour le plus chaud de l’année aujourd’hui, d’énormes grêlons se sont abattus alors que QUATRE avertissements météorologiques sont en place.

Le Met Office a émis aujourd’hui des alertes d’orage et de chaleur extrême alors que les températures ont grimpé à 32,2 ° C à l’aéroport d’Heathrow.

Un homme en barque à Cambridge est pris dans une tempête de grêle à Cambridge cet après-midi Crédit : SWNS

Fortes pluies à Billericay, Essex lors d’une brève mais forte tempête Crédit : PA

Jade Edmunds, 23 ans, et Rose Rosser, 19 ans, profitent du temps chaud et ensoleillé sur la plage de Barry Island, dans le sud du Pays de Galles Crédit : WNS

À quelques pas d’Heathrow à Londres, pluie et grêle, « la taille des billes » se sont abattues dans l’Essex et le Kent dans une tempête éclair.

Et le bureau du Met a maintenant émis quatre avertissements météorologiques différents.

Le nouvel avertissement de chaleur extrême est en place dans le centre-sud et le sud-ouest jusqu’à jeudi soir, lorsque les conditions devraient prendre une tournure plus fraîche.

Deux avertissements d’orage orange ont été émis dans le Cambridgeshire et dans la région de Maidstone, dans le Kent, tandis qu’un avertissement jaune est en place pour l’ensemble des Midlands du Sud-Est et de l’Est, de Nottingham jusqu’au nord de Brighton.

CHALEUR RECORD

Le précédent record de l’année était de 31,6 ° C, qui a également été enregistré à Heathrow dimanche.

Et lundi a lancé la vague de chaleur de quatre jours de cette semaine avec 31 ° C à Londres, avec de nombreuses régions plus chaudes qu’Ibiza, et certains endroits connaissant même des conditions plus chaudes que 29 ° C à Nouakchott, en Mauritanie, au bord du désert du Sahara.

Et dans les jours suivants, le mercure devrait grimper d’un degré ou plus.

Le prévisionniste du Met Office, Marco Petagna, a déclaré: « Les températures devraient culminer à environ 32C (89,6F), atteignant même 33C (91,4F) dans des endroits isolés du sud de l’Angleterre, donc très chauds pour beaucoup.

De fortes pluies et des orages ont frappé Cambridge et ont rencontré un bureau émet un avertissement météorologique jaune pour le Cambridgeshire Crédit : SWNS

Une pelouse est couverte de grêlons dans le sud-est

« Même les zones les plus fraîches verront des températures dans les années vingt tandis que d’autres endroits pourraient voir des averses orageuses. »

Le nouvel avertissement de chaleur extrême est en place jusqu’à jeudi soir, lorsque les conditions devraient prendre une tournure plus fraîche, balayant des orages et de fortes pluies à travers le Royaume-Uni.

La chaleur extrême concerne une grande partie du Pays de Galles, tout le sud-ouest de l’Angleterre et certaines parties du sud et du centre de l’Angleterre.

Le concept a été introduit le 1er juin pour mettre en évidence les dangers que représentent les vagues de chaleur pour la santé, les infrastructures et d’autres services.

Les craintes d’une vague de chaleur meurtrière ont été attisées après que les chiffres de Public Health England ont montré que 2 256 décès supplémentaires au Royaume-Uni ont été enregistrés pendant les vagues de chaleur en 2020 – le plus élevé depuis le début des records.

PEUR DES INONDATIONS

Pendant ce temps, l’alerte jaune aux orages, émise aujourd’hui pour le sud-est et l’est des Midlands, met en garde les résidents contre le risque d’inondations soudaines pour les maisons et les entreprises.

Et avec les orages viennent des éclairs, de la grêle et des vents forts attendus jusqu’à minuit ce soir.

Des grêlons géants ont été repérés dans l’Essex cet après-midi alors que des tempêtes se sont abattues sur les habitants déclarant que la grêle était « de la taille de billes ».

Jim Dale, météorologue pour British Weather Services, a déclaré: « À partir du milieu de la semaine environ, il semble que l’anticyclone va céder et, comme d’habitude, après des périodes de temps très chaud, nous pourrions voir quelque chose de plus vivant sous la forme d’averses. »

Les conditions météorologiques extrêmes pourraient entraîner des coupures de courant, des retards de transport et des annulations à travers Londres et le sud-est.

ROUTES DE FUSION

Les routes ont fondu dans le Somerset aujourd’hui Crédit : Twitter

Quatre avertissements météorologiques sont en place avec une « chaleur extrême » orange à l’ouest et un « orage » jaune à l’est

À 33°C, les routes « fondaient comme du chocolat » aujourd’hui, les conseils de tout le pays effectuant des réparations d’urgence sur les surfaces endommagées par la chaleur.

Dans le Gloucestershire, une maintenance d’urgence a dû être effectuée car une partie de l’A38 a été jugée dangereuse.

Le conseil du comté de Somerset a déclaré: « Pensez à l’asphalte comme au chocolat – il fond et se ramollit quand il fait chaud et devient dur et cassant quand il fait froid.

« En conséquence, il ne conserve pas la même force toute l’année.

Du gravier a été versé sur le goudron fondu pour le solidifier et le rattacher aux surfaces.

Et la chaleur s’avère trop forte pour les trains du pays, avec des dizaines de passagers retardés.

Certaines vitesses de trains ont été divisées par deux en raison du risque de flambage des lignes sous l’effet de la chaleur.

London Northwestern a réduit les vitesses sur sa ligne principale de London Euston, Chiltern Railways étant également touchée sur la ligne London Marylebone à Oxford, et Northern Rail a frappé entre Hull et Bridlington, East Yorks.

Network Rail a déclaré : « Les rails se dilatent à mesure qu’ils deviennent plus chauds. Les restrictions de vitesse signifient des forces plus faibles sur les voies, réduisant ainsi les risques de flambage.

Et la canicule pourrait faire virer les avions en dehors des espaces aériens approuvés en raison de dysfonctionnements du GPS.

L’autorité britannique de l’aviation civile a déclaré : « Il est possible que les tablettes et les téléphones portables surchauffent et s’éteignent par temps chaud.

« Nous avons récemment constaté une augmentation des violations de l’espace aérien causées par des dispositifs de surchauffe utilisés comme cartes mobiles dans les avions GA. »

Les bookmakers ont réduit les chances que les températures au Royaume-Uni atteignent un énorme 35 ° C cette semaine.

Alors que la vague de chaleur se poursuit, Ladbrokes a réduit les chances à seulement 3/1 que le thermomètre atteigne 35 ° C n’importe où au Royaume-Uni avant la fin de la semaine.

Jessica O’Reilly de Ladbrokes a déclaré: « Le Jour de la liberté couplé à la vague de chaleur verra certainement de nombreux travailleurs tirer des malades cette semaine, et ce ne serait pas une énorme surprise de voir les températures dépasser les 35°C. »

Un homme dans un punt est pris dans une tempête de grêle éclair à Cambridge Crédit : SWNS

Alors que Rae Pitham, 2 ans, joue sur la plage de Blackpool aujourd’hui Crédit : Dave Nelson

Les amateurs de plage ont profité du soleil chaud du matin et de la mer calme à Lyme Regis Crédit : ©Graham Hunt

Lauren Tudge et Hannah Laschke se rafraîchissent dans la mer à Barry Island, dans le sud du Pays de Galles Crédit : WNS