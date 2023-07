Météo au Royaume-Uni: la Grande-Bretagne battue par la pluie et frappée par des alertes aux inondations – mais ça ira mieux

La GRANDE-BRETAGNE devrait être battue par la pluie alors que des alertes aux inondations sont mises en place – mais le temps cherche à s’améliorer.

Le Met Office a averti qu’aujourd’hui sera humide pour certaines parties du pays, les conditions humides devant rester.

Les averses frapperont les Britanniques aujourd’hui, comme elles l’ont fait à Skegness ce week-end, a averti le Met Office Crédit : Getty

Mais cela devrait s’arranger – ce qui signifie que les amateurs de plage peuvent envahir Lyme Regis dans le Dorset comme ils l’ont fait plus tôt ce mois-ci Crédit : ©Graham Hunt

Cela survient après de fortes averses et des vents de 45 mph qui ont frappé le pays au cours du week-end, et les prévisionnistes ont émis des alertes aux inondations pour l’Angleterre et l’Écosse.

Mais la pluie devrait s’installer et les Britanniques pourront se prélasser au soleil dans différentes parties du pays demain, a déclaré le Met.

Ce matin, les alertes aux inondations, par l’Agence de l’environnement et l’Agence écossaise de protection de l’environnement, étaient toujours en place.

Il y a une alerte d’inondation possible pour Cumbria, avec un risque élevé d’inondation sur la rivière Greta, la rivière Derwent et le lac Derwent Water, suite aux fortes pluies de ces derniers jours.

En Écosse, une alerte aux inondations est en place pour Dumfries et Galloway après les averses d’hier.

Pendant ce temps, le Met Office a déclaré que les averses d’aujourd’hui seraient probablement les plus fortes dans les régions du centre et de l’est du pays.

Ils ont dit que la bruine de ce soir commencerait probablement à s’atténuer dans l’est, tandis qu’ailleurs, elle connaîtrait de longues périodes de sécheresse.

Une grande partie du pays devrait être sans pluie d’ici minuit, mais quelques averses devraient persister en Écosse.

Parlant de demain et des jours à venir, le Met a déclaré: « Un début brillant pour beaucoup, mais des averses bouillonnantes au cours de la matinée.

« C’est agréable avec quelques éclaircies et des températures proches de la moyenne.

« Vendredi sera plutôt frais avec des périodes ensoleillées et des averses. Des pluies plus persistantes arriveront de l’ouest plus tard, donnant une journée largement humide et venteuse samedi et dimanche. »

Cela survient alors qu’une grande partie de l’Europe continue de lutter contre une chaleur intense, certaines parties atteignant des températures supérieures à 40 ° C, les Britanniques ont dû faire face à des conditions sombres.

Cependant, le Met dit que nous commencerons à voir plus de jours estivaux à mesure que nous entrons en août.

Le Royaume-Uni s’attendant à voir moins de précipitations et des vents plus légers, il commencera naturellement à se sentir plus chaud.

Les prévisionnistes ont prédit que les températures resteront toujours moyennes pour cette période de l’année.

Le service météorologique a déclaré: « La probabilité d’averses pourrait diminuer vers le milieu du mois, car des conditions plus stables deviennent un peu plus probables.

« Les températures devraient généralement se situer autour de la moyenne pour la période de l’année, les périodes de conditions très chaudes ou chaudes étant moins probables que d’habitude. »