Météo au Royaume-Uni: la foudre et les inondations frappent la Grande-Bretagne avec deux jours d’avertissements d’orage

La FOUDRE et les inondations devraient frapper la Grande-Bretagne dans les jours à venir alors que de fortes pluies balayent le pays.

Les conditions lamentables ont incité deux jours d’avertissements d’orage à être émis dans la majeure partie de l’ouest du pays.

Un orage a été vu sur le port de Portsmouth dans le Hampshire Crédit : Paul Jacobs/pictureexclusive.com

La pluie devrait provoquer des perturbations dans tout le pays cette semaine (photo du temps humide à Cambridge le mois dernier) Crédit : Bav Media

Des inondations sont à nouveau attendues cette semaine, le 25 août, la pluie a trempé l’A406 à South Woodford 1 crédit

Un avertissement jaune d’orage est en place à partir de 14h aujourd’hui jusqu’à 2h du matin demain

Des régions comprenant le sud-est, l’est et le sud-ouest de l’Angleterre, le Northamptonshire, le Warwickshire et la majeure partie de l’Irlande du Nord, ont déjà ressenti le poids du temps hivernal après l’arrivée des orages dimanche soir.

Dimanche, sur une période de 12 heures, plus de 36 000 coups de foudre ont été enregistrés à travers le Royaume-Uni.

Plus de pluie est attendue plus tard dans la journée dans les parties sud et centrale, qui pourraient devenir fortes et orageuses par endroits, selon le Met Office.

Les zones de fortes pluies et d’orages se déplaceront vers le nord, permettant au sud de s’assécher. L’extrême nord peut s’attendre à des vents supérieurs à la moyenne.

L’alerte météo signifie que les conditions sont susceptibles de provoquer des perturbations à certains endroits lundi après-midi et jusque tard dans la nuit.

Les tempêtes pourraient entraîner des inondations dans les maisons et les entreprises ainsi que des coupures de courant, des perturbations des déplacements et des dommages aux bâtiments, prévient le prévisionniste.

Mardi, la pluie, les averses et les orages continueront d’affecter de nombreuses régions, à l’exception du sud qui restera sec à mesure que la vague de froid remontera le pays.

Le reste de la semaine continuera d’être instable, tandis que de nombreuses régions du pays pourraient s’attendre à de la grêle et du tonnerre, avec des épisodes plus brillants entre les deux.

Des nuages ​​épais et de fortes pluies ou des averses traverseront de nombreux endroits à travers la Grande-Bretagne,

Les températures devraient être autour de la moyenne mais variables au cours de cette période, a indiqué le Met Office sur son site Web.