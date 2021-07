Météo au Royaume-Uni – La foudre détruit des maisons alors que les orages et les inondations frappent la Grande-Bretagne dans le chaos des escapades du week-end

Une femme de 70 ans s’en est sortie indemne après qu’un éclair a détruit deux maisons dans le Hampshire ce matin.

Cela survient alors que des orages frappent le sud de l’Angleterre après une semaine de canicule torride de 30 ° C.

Les maisons du Hampshire ce matin après la foudre Crédit : PA

Les maisons ont été englouties par les flammes ce matin après avoir été frappées par la foudre

Des éclairs remplissent le ciel au-dessus de la station balnéaire de Weymouth dans le Dorset Crédit : Alamy

Une voiture bloquée sur l’A259 après les inondations à New Romney après de fortes pluies Crédit : Alamy

On estime que 11,5 millions de voyages devraient avoir lieu ce week-end Crédit : SWNS

Deux maisons ont été englouties par les flammes lorsqu’un éclair a frappé les maisons jumelées, provoquant leur incendie.

Les pompiers ont été appelés à l’adresse de Mercia Avenue, Andover ce matin.

La femme de 70 ans a été évaluée par les ambulanciers paramédicaux mais n’a pas eu besoin de soins hospitaliers, selon les services d’incendie et de secours du Hampshire.

Un porte-parole a déclaré: « Des équipages de Whitchurch, Amesbury, Ludgershall, Winchester, Overton, Basingstoke et Rushmoor ont été appelés à Andover tôt ce matin à la suite d’une maison frappée par la foudre.

« Deux maisons jumelées ont été gravement endommagées lors de l’incident.

« Une femme de 70 ans a été évaluée par les ambulanciers sur place mais n’a pas été transportée à l’hôpital. »

Jeudi, un arbre tombé a forcé les passagers du train à quitter un tramway et à marcher pendant 30 minutes le long des voies sous de fortes pluies et des orages.

Des conditions météorologiques extrêmes ont conduit à la chute d’un arbre sur les pistes entre Prestwich et Heaton Park dans le Grand Manchester, rapporte MEN.

Des avertissements d’inondation ont été émis alors que les orages mettront fin à la canicule torride de 32 ° C au Royaume-Uni au moment où 11,5 millions de conducteurs prendront les routes ce week-end.

Le Met Office a mis en garde contre les « conditions de voyage difficiles », car des vents de 55 mph frapperont les zones côtières.

Des orages ont frappé certaines parties de l’Angleterre ensoleillée la nuit dernière et se poursuivront tout le week-end.

L’avertissement d’orage jaune du service de prévision pour aujourd’hui et demain intervient alors que le RAC a prédit que 11,5 millions de voyages auront été effectués d’ici dimanche.

Cela s’ajoute aux 2,3 millions de voyages d’aujourd’hui alors que les automobilistes partent pour leur escapade estivale en famille.

Le site de trafic INRIX a prédit une augmentation de 29% des retards vendredi, par rapport aux temps de trajet typiques de juillet.

INONDATIONS FLASH ET COUPURES DE COURANT

Les météorologues du gouvernement ont émis des avertissements de torrents de pluie, d’inondations soudaines, de coupures de courant et de chaos dans les voyages.

L’alerte du Met Office dans le sud et le centre de l’Angleterre reste en vigueur jusqu’à lundi matin avec jusqu’à quatre pouces susceptibles d’inonder la région.

Le météorologue David Oliver a déclaré que les tempêtes arriveraient à mesure que les températures baisseraient au cours du week-end.

Il a déclaré: «Cet avertissement de pluie jaune survient alors que les températures devraient baisser dans de nombreuses régions au cours du week-end.

«Une vague de pluie, forte par endroits avec peut-être du tonnerre, arrive du sud-ouest vendredi tard et jusqu’à samedi.

« Ceci est suivi d’un week-end instable pour une grande partie de l’Angleterre et du Pays de Galles avec des averses largement répandues.

PLUIES TORRENTIELLES

« De très fortes averses ou orages sont à prévoir, surtout dimanche. »

Mais il s’agit d’emballer à la fois votre parapluie et vos lunettes de soleil.

Vendredi a marqué la fin de l’avertissement de chaleur extrême sans précédent en Angleterre qui a vu les températures atteindre 32 ° C.

Mais vous voudrez garder les fans à l’extérieur car les températures ne chuteront que légèrement.

Avertissement d’orage pour le sud de l’Angleterre aujourd’hui

Le tonnerre, la foudre et de fortes rafales ont frappé l’Angleterre pendant la nuit et ce matin

Le Met Office a émis un avertissement météo jaune dans une grande partie de l’Angleterre et du Pays de Galles aujourd’hui et demain, provoquant peut-être des retards et des annulations de services de train et de bus.

Il y a une petite chance que certaines communautés soient isolées par des routes inondées et qu’il y ait des coupures de courant, a-t-il déclaré.

Selon le Met Office, de fortes averses et des orages se développeront dans le sud au cours du week-end, avant de se diriger plus au nord d’ici lundi.

Certaines parties de l’Écosse et de l’Irlande du Nord, en revanche, semblaient susceptibles de rester bien et très chaudes tout au long.

Le temps humide vient après une semaine chaude et principalement sèche; L’Angleterre a enregistré mardi sa température la plus chaude de l’année, avec 32,2 °C à l’aéroport d’Heathrow, dans l’ouest de Londres.

De nouveaux sommets de l’année ont également été enregistrés au Pays de Galles, en Écosse et en Irlande du Nord.

Le météorologue du Met Office, Alex Burkill, a déclaré que les températures ne chuteraient pas vendredi, mais qu’elles seraient toujours « hautes ».

« Cela est moins susceptible de causer des impacts importants comme nous l’avons vu au cours des deux derniers jours », a déclaré Burkill.

Un avertissement de chaleur reste en place en Irlande du Nord.

ROUTES ‘FONDANT COMME DU CHOCOLAT’

Plus tôt cette semaine, la police du Devon et de Cornwall a déclaré que «la plupart» des régions du sud-ouest de l’Angleterre avaient été mises en alerte orange aux incendies de forêt.

Cependant, sur un graphique montrant les zones les plus à risque, les deux comtés ont été presque entièrement engloutis par une alerte rouge « élevée » ou « très élevée ».

Avec une histoire d’incendies de landes et d’enfers de terres agricoles, le Devon et les Cornouailles en ont déjà vu plusieurs cette année.

En février, un incendie a ravagé Dartmoor dans ce qui était soupçonné d’être un incendie criminel.

Les gens pouvaient voir l’incendie à environ 20 miles de là à Plymouth alors que les flammes illuminaient le ciel nocturne.

La chaleur a fait que les routes « fondent comme du chocolat » et que les lignes de train se déforment plus tôt dans la semaine ont même incité le Met Office à émettre son tout premier avertissement de chaleur extrême.

Les prévisionnistes ont émis un avertissement météo jaune pour samedi et dimanche, couvrant la majeure partie de l’Angleterre et du Pays de Galles.

Il met en garde contre un risque d’inondation, de « conditions de conduite difficiles » et de coupures de courant potentielles, ainsi que la perte d’autres services pour certains foyers et entreprises.

Stephen Dixon, porte-parole du Met Office, a déclaré: « Tard vendredi, une bande de pluie forte et orageuse migrera du sud-ouest du pays. »

Et il y avait un potentiel de jusqu’à 100 mm de pluie à certains endroits au cours du week-end, comme de chaque côté du canal de Bristol.

Cependant, l’Irlande du Nord et l’Écosse semblent prêtes à conserver des températures plus élevées plus longtemps, les deux devraient être relativement sèches et agréables avec des températures inférieures à 20.

DEUXIÈME GROSSE

Bien que la vague de chaleur torride devrait se terminer ce week-end, elle est juste en pause avec un deuxième grésillement prévu pour le début du mois prochain.

Le Met Office prédit: « Au début du mois d’août, des conditions plus chaudes et plus sèches que la moyenne devraient revenir pour une grande partie du Royaume-Uni. »

« À la mi-août, la confiance devient plutôt faible, mais avec des conditions changeantes très probablement.

« Des températures supérieures à la moyenne continuent d’être signalées pendant une grande partie de la période, devenant peut-être très chaudes ou chaudes parfois dans le sud. »

Les bookmakers ont réduit leurs cotes à seulement 10/11 ce mois-ci étant le mois de juillet le plus chaud jamais enregistré.

Pendant ce temps, la Royal Life Saving Society UK (RLSS UK) a déclaré qu’elle était au courant de 18 incidents de pertes de vie accidentelles dans l’eau entre le 17 et le 20 juillet.

La dernière victime était un adolescent qui avait disparu dans la rivière Dee jeudi après-midi.

Il y avait aussi un autre rapport de personnes disparues dans l’eau.

Lee Heard, directeur caritatif de RLSS UK, a déclaré: « Bien que nous reconnaissions à quel point il est tentant de se rafraîchir dans les magnifiques cours d’eau du Royaume-Uni, ils cachent des dangers qui font tragiquement la mort chaque année et nous exhortons le public à faire preuve de prudence lorsqu’il entre dans l’eau, acclimaté à la température de l’eau avant de sauter dedans.

« La différence entre la température de l’air et la température de l’eau peut littéralement vous couper le souffle, c’est ce qu’on appelle le choc de l’eau froide. Il est silencieux, invisible et mortel.

« L’eau peut également cacher des débris, des courants forts et des changements soudains de profondeur qui peuvent attraper même les nageurs les plus forts.

« La Royal Life Saving Society UK exhorte tout le monde à acquérir des compétences et des connaissances vitales pour prévenir de futures noyades accidentelles. »

Une femme porte deux floaties sur une plage de Bournemouth

Les amateurs de plage profitent du soleil à Lyme Regis, Dorset

Les températures de cuisson font fondre les routes goudronnées près du Devon