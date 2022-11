Météo au Royaume-Uni: la date exacte prévue pour la neige alors que la vague de froid glacial frappe la Grande-Bretagne avec de la pluie, du brouillard persistant et du gel glacé

Les BRITS sont préparés à la neige potentielle alors qu’une vague de froid glacial frappe le pays avec de la pluie, du brouillard persistant et du givre glacial.

Le Royaume-Uni pourrait voir les trucs blancs dès samedi selon les prévisions du Met Office.

Les Britanniques se préparent à un temps neigeux potentiel à venir dès samedi Crédit : Alamy

Le temps brumeux observé hier à Londres pourrait également persister plus tard cette semaine Crédit : Reuters

Le service météorologique a confirmé qu’il y avait “un potentiel de neige” ce week-end dans des régions d’Ecosse et du Pays de Galles.

Les vents d’est verront beaucoup de pluie, mais cela pourrait tomber sous forme de neige sur un terrain plus élevé.

Le météorologue principal du Met Office, Greg Dewhurst, a déclaré: “Il y a un potentiel de neige ce week-end, mais probablement juste au-dessus des montagnes d’Écosse, des Pennines et des montagnes galloises.

“Un vent d’est et des averses souffleront de cette direction, tombant principalement sous forme de pluie. Mais sur un terrain plus élevé, cela pourrait tomber sous forme de neige.

“La modélisation montre que cela pourrait être de quelques centimètres au-dessus d’un terrain plus élevé samedi et dimanche. Il n’y a pas d’accumulations pour vendredi. Nous en saurons plus dans les prochains jours.

“Les températures diurnes seront similaires à celles d’aujourd’hui entre 5°C et 8°C, ce qui est un peu en dessous de la moyenne.

“La nuit, il fera plus froid à 0 ° C ou juste en dessous. Mais ce sera nuageux et sec pour la grande majorité.”

Cela survient alors que des avertissements de brouillard étaient en place pour une grande partie de la Grande-Bretagne hier matin.

La visibilité a été sévèrement réduite à travers l’Angleterre, l’Ecosse et l’Irlande du Nord et a affecté les automobilistes lors de leurs trajets matinaux.

Et le brouillard devrait persister dans certaines parties de l’Angleterre et du Pays de Galles aujourd’hui.

Une prévision du Met Office pour aujourd’hui disait: “Des pluies et bruines inégales se déplaçant lentement vers l’est à travers l’Irlande du Nord et l’ouest de l’Écosse.

“Généralement sec ailleurs avec quelques éclaircies, mais des nuages ​​bas et du brouillard persistant dans certaines parties de l’Angleterre et du Pays de Galles où il fera froid.

“De la pluie et de la bruine se déplaçant vers l’est à travers l’Ecosse et l’extrême nord-ouest de l’Angleterre. Éclaircir les sorts ailleurs avec un gel épars, et aussi quelques plaques de brouillard ; celles-ci principalement dans le sud.”

Dans la perspective de plus tard dans la semaine, le Met Office prévoit des pluies occasionnelles dans l’extrême nord-ouest vendredi et samedi.

Sinon, le brouillard matinal devrait lentement se dissiper vendredi, laissant un week-end froid avec des averses éparses et une vive brise d’est.

Et les Britanniques devraient également se préparer aux conditions glaciales pendant la période des fêtes.

Bien que ce ne soit pas un Noël blanc, on peut s’attendre à ce que les températures chutent dans un mois.

Dans les prévisions à long terme du Met Office, les météorologues prédisent des conditions plus stables que celles que nous avons vues ces derniers temps.

Les prévisionnistes s’attendent à ce que les températures soient pour la plupart “moyennes” pour la période des fêtes, qui sera interrompue par des périodes de conditions matinales glaciales.

La période des fêtes pourrait également être marquée par un temps plus hivernal, bien que les Britanniques ne devraient pas prédire un Noël blanc.

Le Met Office déclare: “Le dernier Noël blanc répandu au Royaume-Uni remonte à 2010. C’était extrêmement inhabituel, car non seulement il y avait de la neige au sol dans 83% des stations (la quantité la plus élevée jamais enregistrée), mais de la neige ou du grésil est également tombé dans 19 % des gares.

“Nous avons également eu un Noël blanc en 2009, lorsque 13 % des stations ont enregistré des chutes de neige ou de grésil, et 57 % ont signalé de la neige au sol.”