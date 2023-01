Météo au Royaume-Uni – La date exacte du refroidissement sous zéro prendra fin cette semaine après que les Britanniques se soient battus pendant des jours de brouillard givrant et de routes verglacées

LA vague de froid qui a apporté du brouillard verglaçant et des routes verglacées prendra enfin fin la semaine prochaine, selon le Met Office.

Les températures monteront bien au-dessus de zéro jeudi sous un soleil bien nécessaire.

Mais avant le changement de conditions, les Britanniques doivent d’abord se battre pendant quatre jours supplémentaires de temps hivernal.

Après une nuit fraîche avec des minimums nationaux de -9,7 ° C à Benson, dans l’Oxfordshire, le mercure aura du mal à atteindre aujourd’hui bien au-dessus de 3 ° C dans le sud de l’Angleterre.

Londres verra des sommets de 3C, Ipswich 4C et 2C à Reading.

Les régions du nord et le Pays de Galles seront à peu près les mêmes avec des températures dans les chiffres bas, seule l’Écosse atteignant près de deux chiffres, selon les cartes météorologiques du Met Office.

Demain et mardi se ressemblent, tombant bien en dessous de zéro pendant la nuit avant de remonter juste au-dessus de 0 ° C à l’heure du déjeuner.

Il y a aussi un avertissement jaune pour le brouillard verglaçant en vigueur jusqu’à au moins 11h lundi, ce qui, selon les prévisionnistes, entraînera “des conditions de conduite difficiles et pourrait entraîner des retards de voyage”.

La brume pourrait être si dense dans certaines zones que la visibilité tombe aussi bas que 50 à 100 mètres, a averti le Met Office.

Les temps de trajet seront plus longs sur les routes et les voies ferrées, tandis que les surfaces non traitées pourraient devenir verglacées.

Des vols pourraient également être retardés ou annulés, craint-on.

Mais les choses commencent à s’améliorer mercredi lorsque -2C se transforme en 5C.

Et finalement, le soleil sortira jeudi, augmentant à la fois les températures et le moral des Britanniques.

Les prévisionnistes du Met Office disent qu’il y aura des sommets de 7C à Brighton et Nottingham, 8C à Plymouth et Swansea et 6C à Édimbourg le 26 janvier.

Le météorologue Jonathan Vautrey a déclaré: “Alors que nous commençons la nouvelle semaine, nous pourrions simplement voir une pénétration du nuage à travers l’Europe continentale voulant se frayer un chemin dans les régions orientales de l’Angleterre.

“Peut-être quelques périodes plus lumineuses dans l’Aberdeenshire et le comté de Derry, mais le meilleur du soleil sera dans cette tranche des régions centrales de l’Angleterre.

“Nous avons pu voir un bon nombre d’éclaircies, mais mêlées à cela l’air froid restant en place.

“La pluie et le nuage feront que ce ne sera pas le plus agréable des jours.

“Alors que nous nous déplaçons tout au long du reste de la semaine, cet écart des périodes les plus lumineuses va lentement diminuer et le nuage se dirigera vers le sud et finalement nous verrons ces nuages ​​se dégager.

“Les températures vont avoir du mal à grimper jusqu’au milieu de la semaine, donc ce n’est que mercredi que l’air plus doux se propagera vraiment dans toutes les régions du Royaume-Uni.”

