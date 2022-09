Météo au Royaume-Uni: la date exacte des restes de la tempête de l’Atlantique frappera les Britanniques avec un vent et une pluie sinistres

Les BRITS font face à la perspective d’être battus par une période de vent et de pluie misérables alors que les restes de la tempête de l’Atlantique ont frappé plus tard cette semaine.

Une autre phase de conditions sombres devrait arriver vendredi alors que le temps humide arrive du nord, frappant le sud de l’Angleterre samedi.

Un couple à l’abri sous un parapluie Union Jack à Trafalgar Square, Londres Crédit : Getty

Les Britanniques peuvent s’attendre à des conditions automnales au cours de la semaine de travail Crédit : MetDesk

Les Britanniques peuvent s’attendre à des conditions humides et venteuses vendredi, selon les prévisionnistes Crédit : Getty

La situation est causée par une zone de basse pression causée par les tempêtes tropicales au-dessus de l’Atlantique qui poussent le mauvais temps vers nous.

Daniel Rudman, météorologue en chef adjoint au Met Office, a déclaré: “Vendredi, il semble qu’une zone de basse pression plus profonde se déplacera dans le nord-ouest du Royaume-Uni.

“Cela signifie que beaucoup peuvent s’attendre à une période plus humide et venteuse, pendant un certain temps vendredi, que celle que nous avons vue jusqu’à présent cet automne. Cependant, ce n’est rien d’inhabituel pour la période de l’année.

“A cette période de l’année, les effets d’entraînement de la saison des cyclones tropicaux de l’Atlantique peuvent réduire la confiance lors de la prévision de plus de quelques jours à l’avance, et donc les horaires exacts des précipitations et de la force des vents pour vendredi peuvent varier tout au long de la semaine.”

Les prévisions pour le reste de la semaine de travail ne sont pas bien meilleures avec des conditions automnales attendues avec des averses froides et fortes qui arrivent aujourd’hui.

Des épisodes de pluie prolongés devraient descendre au Royaume-Uni à partir de mardi, accompagnés de vents froids du nord apportant de basses températures nocturnes.

Le nord-est de l’Écosse connaîtra les précipitations les plus abondantes, les zones les plus exposées du nord du Pays de Galles et des West Midlands connaissant des conditions venteuses.

L’extrême Sud-Ouest connaîtra également des conditions humides dans l’après-midi.

La pluie se dégagera dans l’extrême sud-ouest pendant la nuit, bien que des averses persisteront dans certaines zones côtières de l’est et de l’ouest ainsi que dans le nord de l’Écosse.

Mercredi est susceptible de voir des intervalles ensoleillés et des averses éparses dans certaines zones côtières, l’étrange venant plus à l’intérieur des terres.

Les comtés de l’Est pourraient voir de la pluie à mesure que la journée avance.

En raison de la récente période de temps humide, l’Agence anglaise pour l’environnement a actuellement mis en place cinq avertissements d’inondation.

Les zones touchées se trouvent le long de la côte est, à partir d’Essex, y compris des parties de la côte de Norfolk et aussi loin au nord que l’estuaire de Humber.

Il y a également un autre avertissement d’inondation le long de la côte nord du Pays de Galles, y compris des parties de la côte est d’Anglesey.