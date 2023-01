Météo au Royaume-Uni: la date exacte des inondations sera frappée par des avertissements urgents alors que les Britanniques se préparent aux pluies torrentielles et au chaos des voyages

Des INONDATIONS devraient frapper le Royaume-Uni, les prévisionnistes avertissant que les Britanniques devraient se préparer aux pluies torrentielles et au chaos des voyages.

Plus de 100 alertes et avertissements d’inondation sont en place au cours du week-end à venir – et pourraient rester en place pendant un certain temps.

La route de Langport depuis Muchelney sur les Somerset Levels est fermée en raison d’inondations Crédit : ©Graham Hunt

Véhicules traversant l’A1101 inondé à Welney à la frontière Norfolk / Cambridgeshire mercredi matin Crédit : Bav Media

Le Royaume-Uni devrait être frappé par un temps plus sauvage et humide Crédit : David Nelson

Vue aérienne des champs inondés sur les Somerset Levels Crédit : ©Graham Hunt

Les prévisionnistes disent que des inondations sont possibles dans certaines parties du sud de l’Angleterre à partir des eaux souterraines pendant les cinq prochains jours.

Des inondations sont également possibles à partir des rivières et des eaux de surface dans certaines parties du sud-ouest de l’Angleterre samedi.

Le bureau du Met avertit que les terres, les routes et certaines propriétés peuvent être inondées et perturber les déplacements.

Le prévisionniste Tom Morgan a déclaré au Guardian: «C’est assez instable, humide et venteux parfois, il y a donc un certain nombre d’avertissements de pluie en place dans les prochaines 24 heures, affectant deux régions du Pays de Galles et de l’Écosse.

«Les terrains plus élevés seront plus touchés: Snowdonia, les Brecon Beacons et les Highlands d’Écosse.»

Il a ajouté: «L’ouest du Royaume-Uni supportera le poids des conditions. Nous pouvons nous attendre à des inondations car le sol est déjà assez saturé après une période humide au cours des deux dernières semaines, donc la pluie ruissellera assez rapidement sur le sol.

«Il y aura des sorts plus brillants et plus secs sur le chemin. Vendredi sera le meilleur jour de la semaine avec un temps un peu plus clément.”

Pendant ce temps, le Met Office a déclaré qu’il pourrait y avoir de la neige ce mois-ci – mais elle sera limitée aux hauteurs du nord du Royaume-Uni, très probablement dans les Highlands écossais.

Les météorologues ont déclaré: “Un régime d’ouest est très probable pour le Royaume-Uni dans la première partie de janvier, ce qui signifie des conditions humides et venteuses pour beaucoup.

“La pluie ou les averses seront souvent les plus fortes et les plus fréquentes dans l’ouest et le nord-ouest, mais les régions plus au sud et à l’est ne sont en aucun cas à l’abri.

“Les températures devraient être proches ou supérieures à la moyenne dans l’ensemble, le grésil ou la neige étant très probablement limité aux hauteurs du nord.”