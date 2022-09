Météo au Royaume-Uni: la date exacte de l’explosion arctique fera chuter les températures après que les Britanniques auront tremblé pendant la nuit à 0 ° C

Les BRITS sont prêts à frissonner en quelques jours seulement alors qu’une explosion arctique apporte des températures glaciales sous zéro.

Le front arctique devrait frapper lundi, ce qui pourrait entraîner les températures les plus froides de l’année jusqu’à présent.

Les températures ont chuté à 0,0 ° C dans le nord de l’Écosse la nuit dernière Crédit : Louis Wood News Group Newspaper Ltd

De fortes pluies devraient frapper le sud-est vendredi 1 crédit

La température la plus basse de la saison jusqu’à présent était de -1,7 ° C à Shap, Cumbria, le 17 septembre.

Et la nuit dernière, les températures ont déjà chuté à 0,0 ° C dans certaines parties de l’Aberdeenshire et pourraient descendre jusqu’à -4 ° C dans les régions éloignées au début de la semaine prochaine.

Les endroits les plus élevés du nord de l’Écosse pourraient voir des flocons de neige au début de la semaine prochaine alors que les températures devraient baisser au milieu des vents glacials.

Plus au sud, le nord de l’Angleterre et certaines parties de l’Écosse devraient connaître de fortes précipitations.

De fortes averses sont également attendues dans le sud-est vendredi et des averses dispersées dans le reste du Royaume-Uni.

Cependant, un ciel clair est prévu pour le sud de l’Angleterre, qui devrait rester sec et lumineux au début de la semaine prochaine avec des températures susceptibles d’atteindre un maximum de 20 ° C.

En Irlande, les températures indiquées par Met Éireann pourraient osciller jusqu’à 3 ° C la nuit.

Le prévisionniste du Met Office, Aidan McGivern, a déclaré: “Dans tout le Royaume-Uni, les températures seront inférieures à la moyenne pendant la seconde moitié du week-end et lundi ainsi que mardi.”

Avec de l’air froid se dirigeant vers le sud depuis l’Islande, M. McGivern a déclaré qu’un “plongeon froid” était en route.

Il a dit que ce serait “très probablement l’air le plus froid de la saison jusqu’à présent”.

M. McGivern a ajouté: “Il va certainement faire froid en premier lieu avec une touche de givre dans le nord et des vents froids.”

La température la plus basse de la saison jusqu’à présent était de -1,7 ° C à Shap, Cumbria, le 17 septembre.

Aboyne, Aberdeenshire a connu la température la plus froide de l’année à -9,1 ° C le 2 mars.