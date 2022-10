Météo au Royaume-Uni: la date exacte de la pluie frappera le Royaume-Uni avant que le gel et le brouillard ne s’installent alors que les températures plongent après «l’été indien»

RAIN battra demain le Royaume-Uni avant que le gel et les brouillards ne s’installent – mettant fin à «l’été indien» en beauté.

Le chaud soleil d’hier a même vu des familles se rendre à la plage alors que le mercure atteignait 23 ° C – pratiquement du jamais vu en octobre.

Les sommets l’ont rendu encore plus chaud que le point chaud des vacances en Croatie, où les températures atteignaient à peine 15 ° C dans la capitale de Zagreb.

Cependant, le Met Office a publié aujourd’hui un avertissement météo jaune pour la pluie couvrant une grande partie de l’Irlande du Nord.

L’alerte prévient que de fortes pluies sont susceptibles d’entraîner des inondations et des impacts sur les déplacements à partir de lundi.

Aujourd’hui, des averses fréquentes et des vents violents devraient frapper cet après-midi.

De fortes grêles et du tonnerre sont également attendus à partir de l’ouest et se déplaçant vers le sud.

Alors que nous entrons dans les mois d’hiver dans les prochains jours, il serait peut-être temps de trouver le dégivreur.

Les météorologues ont prédit du gel et du brouillard à partir du 4 novembre.

De violents coups de vent et des averses instables affecteront le Royaume-Uni à l’approche du temps plus frais.

La Grande-Bretagne sera principalement sèche avec des nuages ​​fragmentés et des éclaircies lundi, mais l’ouest pourrait connaître de fortes pluies.

Le Met Office prévoit qu’à partir du 9 novembre jusqu’au 23 novembre, il y a “une probabilité croissante de temps calme à partir du milieu du mois, apportant un potentiel de temps plus froid et plus sec, en particulier pour le nord et l’ouest”.

Il ajoute: “Cela entraînerait probablement un risque de nuits fraîches avec de la brume, du gel et du brouillard par endroits, avec de la neige possible dans toutes les averses des régions du nord et de l’ouest, en particulier sur les hauteurs.”

Malgré un risque accru de gel et de brouillard, les températures resteront légèrement “au-dessus de la moyenne” pour début novembre.

La neige est également probable pour les régions du nord et de l’ouest à partir du 9 novembre.

Les gens s’abritent de la pluie à l’extérieur de Downing Street Crédit : Reuters

