Météo au Royaume-Uni – La date exacte à laquelle les Britanniques se prélasseront sous un soleil glorieux de 31 ° C après le retour à des températures torrides cette semaine

BRITS devra peut-être endurer un peu de trempage avant que les températures ne montent vers la fin de la semaine de travail – et les choses devraient encore se réchauffer.

Les températures devraient atteindre un 28C plutôt confortable vendredi dans le sud-est tandis que le reste du Royaume-Uni verra le thermomètre autour des 20C bas.

La plage de Lyme Regis, Dorset, était bondée hier Crédit : Alamy

Vendredi pourrait voir le mercure atteindre 28 ° C dans le sud-est

Les températures devraient atteindre 31 ° C mercredi prochain alors que la chaleur revient au Royaume-Uni 1 crédit

Knoll Beach près de Studland, Dorset, a également été emballé Crédit : BNPS

Les températures élevées devraient se poursuivre la semaine prochaine et les prévisionnistes prévoient que les températures pourraient atteindre 31 ° C mercredi prochain.

Avant cela cependant, des pluies sont attendues dans de nombreuses régions en dehors du sud et de l’est qui se dirigent déjà vers des conditions de sécheresse, en raison d’un système anticyclonique qui couvre également la majeure partie de l’Europe.

Il y aura de grandes zones de nuages ​​autour et des épidémies de pluie à travers le Pays de Galles, les Midlands et le nord de l’Angleterre qui se dirigeront vers le nord dans le sud de l’Écosse pendant la journée.

Ce sera une journée ensoleillée vendredi avec des périodes de soleil et des quantités variables de couverture nuageuse et une possibilité de quelques averses.

La pluie poussera plus tard vers le nord-ouest. Des nuages ​​épais se formeront samedi, apportant des épidémies de pluie qui s’atténueront et deviendront de plus en plus légères et inégales.

Le météorologue de la BBC, Matt Taylor, a déclaré: “Avec certaines régions du sud de l’Angleterre qui n’ont pas encore enregistré une baisse significative des précipitations ce mois-ci, ce ne sont pas seulement les jardiniers passionnés qui recherchent un temps humide.

“Si vous commencez par la tendance sur 10 jours, ce n’est pas très optimiste car la haute pression domine au sud et à l’est de nous, la basse pression arrivant de temps en temps dans le nord et l’ouest.

“C’est donc ici que nous verrons parfois de la pluie tandis que les régions du sud et de l’est continueront de plonger dans ce temps chaud et sec de temps en temps, de sorte que les températures fluctueront.

“Mais cela signifie qu’il y aura ces grandes disparités sur qui voit la pluie.

“Certaines des conditions les plus humides seront autour des côtes et des collines dans les régions du nord et de l’ouest, mais même dans les 10 prochains jours, même si nous pourrions voir des précipitations, cela ne sera pas extrêmement important sur ce qui a été un mois exceptionnellement sec jusqu’à présent.”

En regardant aujourd’hui, le collègue de la BBC de M. Taylor, Stav Danaos, a déclaré qu’il devrait se sentir un peu plus chaud que mardi.

Il a déclaré: “Il faisait plutôt frais pour la période de l’année mardi dans une grande partie du pays, en particulier dans le nord et le nord-ouest, nous avons également eu une ou deux fortes averses, mais la haute pression domine la scène ainsi que nous nous dirigeons au mercredi.

“Son centre poussera vers l’est du pays, ce qui signifie que nous importerons de l’air du sud, qui est toujours une direction légèrement plus chaude, donc il se sentira un peu plus chaud, je pense, à travers le pays mercredi.”

Il a ajouté: “Il se réchauffe alors que nous terminons la semaine pour toutes les régions, mais en particulier pour l’Angleterre et le Pays de Galles, il n’y aura pas de soleil mur à mur, il y aura beaucoup de nuages ​​autour et aussi quelques averses affectant plus le nord et l’ouest. domaines.”

Quant à vendredi, il a déclaré: “Encore une journée chaude jusqu’à 22C en Écosse peut-être jusqu’à 27C ou 28C dans le sud-est.”

Les Britanniques devront peut-être endurer une douche ou deux avant le retour du soleil Crédit : NNP