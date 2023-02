Météo au Royaume-Uni: la date à laquelle la neige pourrait tomber alors que le Met Office avertit qu’un «réchauffement stratosphérique soudain» entraînera des conditions glaciales

Les BRITS se préparent à la neige alors que le Met Office avertit qu’un “réchauffement stratosphérique soudain” pourrait apporter un temps plus glacial.

Le Royaume-Uni a été frappé par un brouillard verglaçant ce matin, entraînant des retards sur les routes et des annulations de vols.

Des conditions glaciales pourraient bientôt être au rendez-vous pour les Britanniques Crédit : LNP

Du brouillard verglaçant a frappé certaines parties du Royaume-Uni ce matin Crédit : LNP

Le Met Office a émis un certain nombre d’avertissements météorologiques jaunes pour la neige, la glace, le vent et le brouillard Crédit : MET

Et un avertissement jaune de neige et de glace couvre le nord de l’Écosse de 16 heures aujourd’hui à 9 heures demain.

Les conducteurs ont été avertis de redoubler de prudence sur les routes en raison de la visibilité réduite.

Et les conditions glaciales pourraient bien continuer, avec l’avertissement du Met Office d’un “réchauffement stratosphérique soudain” (SSW) imminent.

Le site Web du prévisionniste déclare: “Les dernières prévisions montrent qu’un SSW majeur est maintenant susceptible de se produire.

“Le récent SSW mineur a affaibli le SPV et il est maintenant susceptible de s’effondrer et de s’inverser à la mi-février.”

Un SSW fait référence à un réchauffement soudain de la stratosphère, la zone située entre six et 30 milles au-dessus de la surface de la Terre.

Il est si haut que nous ne le sentons pas, mais il a un effet d’entraînement sur le courant-jet – qui affecte le temps en bas.

Le Met Office a déclaré qu’il y avait 80% de chances qu’un SSW majeur se produise, et cela aura probablement un impact sur notre météo fin février ou début mars.

Les SSW sont déjà arrivés. La Bête de l’Est en février 2018 a été déclenchée par un SSW.

Et même si cela pourrait apporter à nouveau de la neige et de la glace, ce n’est pas garanti.

Le Met Office a ajouté: “Cependant, tous les SSW ne conduisent pas à un temps froid et à une neige généralisée pour le Royaume-Uni, par exemple, le SSW en février 2018 a conduit à la” bête de l’est “alors que le SSW en janvier 2019 n’a eu aucun impact significatif pour le temps au Royaume-Uni, en fait, il est resté doux pour le reste de l’hiver.”

Le professeur Adam Scaife, responsable des prévisions à long terme au Met Office, a déclaré: «Il y a maintenant plus de 80% de chances qu’un SSW majeur se produise.

“Bien que l’impact devienne plus clair plus près du temps, tout effet sur la météo au Royaume-Uni est plus susceptible de se produire fin février et mars.”

Cela survient alors que le brouillard verglaçant a déclenché le chaos des voyages ce matin pour les Britanniques alors que les vols ont été annulés.

Le prévisionniste a mis en garde contre les retards de voyages et les annulations de vols – avec une visibilité aussi faible que 50 mètres par endroits.

Plus d’une douzaine de vols à l’aéroport de London City ont été annulés aujourd’hui.