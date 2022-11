Météo au Royaume-Uni: la carte révèle que la neige frappera aujourd’hui et demain alors que les températures baissent après des jours de temps sauvage

La NEIGE et la pluie vont inonder le Royaume-Uni aujourd’hui et demain alors que les températures plongent après des jours de temps sauvage.

Les Britanniques ont enduré près d’une semaine de fortes pluies, d’inondations et de coups de vent – ​​mais les conditions instables se poursuivent également cette semaine.

Certaines parties de l’Écosse devraient voir de la neige dans les prochains jours, selon une nouvelle carte météo | Inverness, Écosse 1 crédit

L’est de l’Écosse devrait voir une grande zone de chutes de neige plus abondantes (violet) demain soir 1 crédit

Selon wxcharts, diverses régions d’Écosse verront des chutes de neige cette semaine.

Des plaques plus légères devraient se former aujourd’hui, tandis que de la neige plus lourde couvrira une zone plus large demain.

Cela devrait culminer jusqu’à 2 cm par heure tombant sur une grande partie de l’est de l’Écosse tard mercredi soir.

Les températures devraient également baisser, le Met Office prévoyant des sommets d’environ 10 ° C, tandis que l’Écosse pourrait connaître des minimums de 4 ° C.

La neige devrait être accompagnée de pluies souvent abondantes dans la plupart des régions du pays.

Selon la carte de prévision, de fortes averses inonderont le sud-ouest aujourd’hui, tandis que la plupart des autres régions resteront sèches.

Cependant, une bande de pluie encore plus forte devrait balayer le pays depuis l’ouest demain.

Au pire, plus de 5 mm par heure devraient tomber sur le sud-est et les Midlands demain matin.

Cette bande orageuse serait soutenue par une couverture de pluie plus légère, qui couvrira de grandes parties du pays dans la bruine demain après-midi.

L’Agence pour l’environnement a émis 116 alertes d’inondation et sept avertissements d’inondation, avec des inondations prévues autour d’un certain nombre de rivières, notamment l’Alne dans le Warwickshire, l’Axe dans le Devon et le Wreake dans le Leicestershire.

Les prévisions du Met Office pour aujourd’hui prévoient: “La pluie et les averses se poursuivent sur le nord-est de l’Écosse, en particulier les îles du Nord.

“Des averses venteuses et des coups de vent côtiers dans le sud-ouest s’atténuent progressivement. Nuageux pour beaucoup avec des pluies dans le centre et l’est de l’Angleterre qui s’atténuent lentement.”

Cependant, il met en garde contre une “nouvelle bande de fortes pluies et de rafales de vent” arrivant dans l’Ouest plus tard dans la nuit.

Quant à demain, il semble être en accord avec les prévisions de wxcharts en prévoyant de la pluie et des vents forts remontant vers le nord-est, avec des averses venteuses dans les régions ouest et sud.

Le reste de la semaine reste « instable » alors que le temps humide et venteux engloutit le pays, avec les vents forts et les pluies les plus fortes dans les régions de l’ouest.

Sept avertissements d’inondation sont en place, plusieurs zones devant être affectées | Swire, Dorset Crédit : ©Graham Hunt

De fortes pluies et de fortes rafales devraient inonder le Royaume-Uni | Oxford Street, Londres Crédit : LNP