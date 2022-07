Météo au Royaume-Uni: la carte montre un ensoleillement de 30 ° C sur la Grande-Bretagne depuis la France, ce qui en fait la journée de plage parfaite

Les BRITS devraient profiter d’un autre été torride aujourd’hui avec des températures qui devraient atteindre 30 ° C.

Le soleil devrait venir de France tout au long de la journée, faisant de la plage l’endroit idéal pour terminer la semaine.

Les amateurs de plage dans le Dorset continuent de profiter au maximum du magnifique temps estival du Royaume-Uni Crédit : ©Graham Hunt

Un bon début de journée verra des températures chez les adolescents à travers le pays Crédit : Met Office

Un front de temps chaud en provenance de France augmentera la chaleur dans le sud-est Crédit : Met Office

En milieu d’après-midi, les températures de Londres à Norfolk pourraient atteindre 30 ° C Crédit : Met Office

Après la canicule historique de la semaine dernière, les températures se sont refroidies dans tout le pays ces derniers jours.

Bien qu’il n’atteigne pas le record de 40°C, les Britanniques peuvent s’attendre aujourd’hui à une reprise car le mercure pourrait atteindre 30°C.

Un bon début de journée verra des températures dans la haute adolescence pour la majeure partie du pays.

Mais le front chaud venant de France tout au long de la journée augmentera la chaleur dans le sud-est.

Dans l’après-midi, ceux de Londres, Norfolk et Peterborough se prélasseront à des températures proches de 30 ° C.

Plus au nord, Manchester et Newcastle peuvent s’attendre à des sommets d’environ 21 ° C, bien qu’ils puissent être frappés par quelques averses.

Il fera clair et ensoleillé pour les amateurs de plage le long de la côte sud, le mercure atteignant environ 22 ° C.

Le Pays de Galles sera également principalement clair et frais, atteignant environ 20 ° C à Cardiff et Swansea.

Mais ce ne sera pas tout un ciel ensoleillé pour terminer la semaine, avec une tempête qui devrait ruiner les plans de bronzage de ceux de Belfast à Glasgow.

Le Met Office a émis un avertissement de pluie jaune pour la région, avec de fortes averses et des orages susceptibles de provoquer le chaos des voyages et des inondations.

L’été record de la semaine dernière a vu les températures atteindre 40 ° C pour la première fois Crédit : ©Graham Hunt