Météo au Royaume-Uni: la carte du Met Office révèle la date exacte à laquelle la vague de chaleur torride de 30 ° C frappera alors que le panache africain balaie la Grande-Bretagne

Une carte du MET Office a révélé la date exacte à laquelle une vague de chaleur de 30 ° C frappera la Grande-Bretagne.

Les températures devraient atteindre des sommets torrides mercredi en milieu d’après-midi.

Les températures devraient atteindre 30°C à partir de mercredi Crédit : ©Graham Hunt

Tout le pays connaîtra des températures chaudes Crédit : MET OFFICE

Gillingham dans le Dorset devrait atteindre 30C Crédit : MET OFFICE

Et les régions du sud-ouest, notamment Gillingham dans le Dorset, Oxford et Gloucester, grimperont jusqu’à 30 ° C.

Aujourd’hui, les températures devraient atteindre des sommets de 23C.

Cela survient alors qu’un panache africain devrait balayer la Grande-Bretagne la semaine prochaine.

Le prévisionniste Stephen Dixon a déclaré au Sun: «Les températures de la semaine prochaine devraient augmenter – en particulier dans les régions du sud du Royaume-Uni.

« Il est possible que les critères de canicule soient remplis à certains endroits au milieu de la semaine prochaine avec des températures dans les années 30.

«Pour une définition de vague de chaleur pour nous, cela devrait atteindre un certain seuil en fonction de la zone pendant trois jours consécutifs.

“Il y a un petit point d’interrogation sur la durée de cette période de chaleur, mais il y a un risque de vagues de chaleur.”

La chaleur provient d’un panache africain, qui traverse actuellement la France.

Mais le prévisionniste a déclaré que les températures seraient probablement bien inférieures aux températures record observées lors de la canicule de juillet, lorsqu’elles ont culminé au-dessus de 40 ° C dans un certain nombre de régions.

Il a expliqué: «Mardi et mercredi, certains endroits seront dans les 30C, le sud-ouest connaissant le meilleur temps.

“Alors que nous entrons dans la période de portée étendue, ce que nous pensons être une haute pression continuera d’être largement dominant, apportant un temps principalement sec et calme.

“Les températures au milieu du mois devraient rester chaudes pour une grande partie de l’Angleterre et du Pays de Galles.

“Fin août et début septembre, il semble que nous verrons des orages dans le sud.”

Mais plus de deux millions de foyers en Grande-Bretagne seront frappés d’une interdiction des tuyaux d’arrosage à partir de vendredi.

Les résidents seront passibles d’amendes pouvant aller jusqu’à 1 000 £ s’ils enfreignent les règles.

South East Water a déclaré qu’elle n’avait “pas d’autre choix” que de mettre en œuvre l’interdiction dans le Kent et le Sussex, ce qui réduira la quantité d’eau qui doit être prélevée sur “des sources d’eau locales déjà sollicitées”.

Il a suivi le mois de juillet le plus sec jamais enregistré depuis 1935.

Un panache africain devrait balayer la Grande-Bretagne Crédit : Alamy