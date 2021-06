Météo au Royaume-Uni – La canicule durera encore trois jours avant que des orages et des coups de vent de 50 mph ne frappent la Grande-Bretagne

La vague de chaleur torride de la Grande-Bretagne durera encore trois jours avant que des orages et des vents de 50 mph ne frappent le pays.

Les pubs et les plages ont été percutés aujourd’hui le deuxième jour le plus chaud de l’année jusqu’à présent et le 13 juin le plus chaud depuis 180 ans.

Les gens apprécient le temps chaud à la plage de Porthminster à St Ives, Cornwall Crédit : SWNS

De violents orages sont prévus à partir de mercredi avec des avertissements en place Crédit : SWNS

Les gens apprécient l’eau à Warleigh Weir sur la rivière Avon près de Bath Crédit : ANDREW LLOYD

Mais le temps radieux ne durera pas longtemps car des orages et des « pluies torrentielles » sont prévus pour mercredi.

Lundi profitera de conditions torrides avec des températures de 29C attendues dans le sud-est.

Mais une grande partie du nord et de l’Écosse verront les températures commencer à se refroidir jusqu’à 13 ° C dans les îles occidentales, a déclaré la météorologue du Met Office, Annie Shuttleworth.

D’ici mardi, les conditions commenceront à se refroidir avec 26C dans le sud-est et des vents forts la nuit.

Mais de grosses averses ont frappé à partir de mercredi et des coups de vent de 40 mph dans les zones côtières et les hauteurs alors que les températures chutent à 21 ° C.

Dans certains endroits isolés du sud-est, 50 mm de pluie sont prévus dans deux à trois heures, avec 30 mm tombant en une heure dans la plupart des régions.

Mme Shuttleworth a déclaré: « Mercredi soir, nous commençons à voir les choses devenir un peu plus instables car les conditions chaudes / chaudes dans le sud permettent à l’orage de se développer. »

Un avertissement d’orage de 18 heures à 6 heures du matin mercredi est en place pour une grande partie du Sud-Est ainsi qu’une partie du Sud-Ouest et du Pays de Galles.

Plus au nord et en Ecosse, des conditions plus fraîches mais plus sèches sont attendues.

Le prévisionniste du Met Office, Marco Petagna, a déclaré: «Un air instable très chaud mais de plus en plus humide atteindra le Royaume-Uni en milieu de semaine.

« La fin de la semaine prochaine s’annonce plus fraîche avec une basse pression près du nord du Royaume-Uni. »

Le météorologue du Met Office, Martin Bowles, a déclaré au Sun Online : « Il fait neuf degrés au-dessus de la moyenne pour le 13 juin, il fait donc chaud.

Aujourd’hui, les températures atteignant 28C sont plus chaudes que celles d’Ibiza et de Monte Carlo, sans parler des 26C de Tenerife.

La plage est bondée alors que les familles et les baigneurs affluent vers la station balnéaire de Lyme Regis dans le Dorset par une journée de soleil brûlant et de ciel bleu clair Crédit : ©Graham Hunt

Les cavaliers Robin Johnson, Ella Bloodworth, Gail Meaker et Martin Meaker ce matin à Highcliffe Beach près de Christchurch, Dorset Crédit : Solent

Le Met Office s’attend à des températures élevées dimanche

À Camber dans l’East Sussex alors que le temps devient de plus en plus chaud Crédit : Alamy

Un aperçu plus détaillé des températures de dimanche de The Weather Outlook

Les gens pagayent le long de la rivière Cam à Cambridge dimanche Crédit : PA

Les gens apprécient l’eau à Warleigh Weir sur la rivière Avon près de Bath dans le Somerset alors que les températures montent en flèche à travers le Royaume-Uni aujourd’hui Crédit : ANDREW LLOYD

Des militants écologistes d’Extinction Rebellion sur la plage lors du sommet du G7 le 13 juin 2021 à St Ives, en Angleterre Crédit : Getty

La température la plus chaude enregistrée jusqu’à présent cette année était de 28,3 °C (82,94 °F) à Northolt, au nord-ouest de Londres, le 2 juin.

Mais le Met Office a déclaré qu’il était peu probable que les températures dépassent les 30 °C.

Ils ont ajouté : « Nous allons nous rapprocher [but] il est peu probable que nous dépassions les 30 °C – ce sera un toucher et aller.

« Il sera proche de savoir si nous arrivons à 28,3C [on Sunday].

« Les températures maximales vont se diriger vers la région de Londres, mais la chaleur va être généralisée, elle ne se limite pas au sud-est. »

Alors que la majeure partie du pays aura une journée chaude, le nord-ouest de l’Écosse aura des températures dans les adolescents et il sera plus nuageux avec quelques épidémies de pluie.

Des alertes jaunes sont en place les 16, 17 et 18 juin, le Met Office déclarant: « Les maisons et les entreprises pourraient être inondées rapidement, avec des dommages à certains bâtiments dus aux inondations, à la foudre, à la grêle et aux vents violents.

Super du dimanche au mardi

Les amateurs de soleil ont visité la plage de Bournemouth lors de l’une des journées les plus chaudes de l’année Crédit : Splash

Un soulèvement de Camber Sands dans l’East Sussex, dimanche Crédit : Alamy

Un grand nombre de personnes se sont dirigées vers les plages de sable doré de Camber Crédit : Alamy

Un homme paddle à Mumbles, près de Swansea, Pays de Galles Crédit : Athéna

« Certaines communautés sont isolées par des routes inondées [and] il y a une légère chance que des coupures de courant se produisent et que d’autres services à certains foyers et entreprises puissent être perdus. »

Les Britanniques ont été mis en garde contre « des orages intenses avec des pluies torrentielles, de la grêle, des éclairs fréquents et de fortes rafales de vent.

« Des précipitations totales d’environ 30 mm pourraient tomber en une heure, certains endroits recevant potentiellement environ 50 mm en deux à trois heures, bien que ceux-ci soient assez isolés », a déclaré le Met Office.

Avec plus de pluie, de tonnerre et d’éclairs attendus jeudi Crédit : Met Office

Ci-dessus – la scène météo de mercredi Crédit : Met Office