Les vents violents de la Baltique et de la Scandinavie entraîneront des blizzards « dangereux » et des températures inférieures à zéro en Grande-Bretagne pendant au moins quatre jours à partir d’aujourd’hui, ainsi que des pluies encore plus abondantes sur des zones déjà inondées.

Le Yorkshire et le nord-est de l’Angleterre subiront aujourd’hui le poids des averses avant que la glace et la neige ne suivent, frappant la côte est du pays et atteignant Londres et la côte sud.

Le front froid, surnommé la « bête de la Baltique », pourrait mettre les personnes vulnérables en danger, craignant de ralentir le déploiement de la vaccination contre le coronavirus, en particulier en Écosse, qui sera confrontée à la neige la plus lourde.

Les conditions hivernales sont dues à un changement de temps avec un flux d’air est en provenance de Scandinavie – et le Met Office a déclaré que les averses de neige se déplaceraient vers le sud, apportant « une chance de neige plus lourde pendant un certain temps dans le sud ».

Les Midlands et le Sud-Est sont «les plus susceptibles de voir la neige perturbatrice s’accumuler plus largement» de la fin de demain jusqu’à la mi-dimanche. Jusqu’à 6 pouces (15 cm) de neige pourraient tomber sur un terrain élevé de 4 pouces (10 cm) à des niveaux inférieurs.

Le chauffeur de Macritchie Highland Distribution, John Maclean, a pris cette photo de la cabine de son camion alors qu’il était coincé sur l’A835 Ullapool Road près d’Inverness ce matin alors que certaines parties de l’Écosse étaient confrontées à de fortes chutes de neige

Une alerte de temps froid de niveau deux – qui encourage les gens à se préparer aux conditions de gel – a été émise par le Met Office, de 9 heures demain à 21 heures mardi prochain.

Avant cela, de fortes pluies sont attendues aujourd’hui dans les Pennines, dans le nord-est de l’Angleterre et dans le Yorkshire. Le Met Office a déclaré que les conditions « pourraient causer des inondations et des perturbations », y compris des retards de voyage.

L’Agence pour l’environnement a 136 alertes d’inondation et 38 avertissements pour l’Angleterre, avec des inquiétudes pour les résidents près de la Tamise dans le Berkshire et l’Oxfordshire, et la rivière Severn dans le Gloucestershire et le Worcestershire.

Il y a également quatre alertes au Pays de Galles. Les averses d’aujourd’hui dans le Nord pourraient signifier jusqu’à un mois et demi de pluie dans les régions du nord-est depuis mardi. La pluie devrait se transformer en neige tôt demain matin.

Un autre avertissement pour plus de neige et un vent froid d’est a été émis pour l’est de la Grande-Bretagne pour toute la journée de lundi, avec jusqu’à 4 cm de neige supplémentaire largement attendue et jusqu’à 7 cm sur les collines exposées de l’est.

Dimanche, la plupart des régions d’Angleterre et du Pays de Galles, à l’exception des côtes occidentales, pourraient voir des températures proches ou inférieures à zéro. Les vents violents d’est le rendront encore plus froid.

D’ici la semaine prochaine, les températures auront du mal à dépasser les 0 ° C (32 ° F) dans un certain nombre d’endroits, certaines régions telles que les Pennines et les hautes parties de l’Écosse voient plusieurs degrés en dessous.

Birmingham fait face à des creux de -2 ° C (28 ° F) mardi matin, tandis qu’un fort vent d’est le fera sentir plusieurs degrés sous le point de congélation dans certaines régions, selon le prévisionniste du Met Office Steven Keates.

Il a déclaré que ce serait « vraiment désagréable » d’être à l’extérieur, ajoutant: « Si vous devez sortir, il y a beaucoup de couches nécessaires, je pense. »

En Écosse hier, les vents ont commencé à balayer la neige à travers le pays, enterrant les voies ferrées et fouettant des dérives de 30 pieds.

Ce sera samedi soir avant que les conditions ne s’améliorent dans les Highlands et dans le nord-est, tandis qu’un avertissement jaune de 60 heures se déclenche pour une grande partie de l’Écosse, y compris la ceinture centrale, à partir d’aujourd’hui jusqu’à midi dimanche.

Le prévisionniste du Met Office, Alex Deakin, a qualifié les blizzards de «dangereux», ajoutant: «Là où la neige tombe, elle est lourde et cela cause déjà des perturbations importantes. Les choses ne feront qu’empirer avant de s’améliorer.

Un avertissement orange de « danger de mort » est en place, et M. Deakin a déclaré que jusqu’à 20 pouces (50 cm) de neige pourraient tomber, atterrissant au-dessus des accumulations accumulées ces derniers jours.

À Dalwhinnie, Inverness-shire, la neige dérive sur les services interrompus de 2 pieds de hauteur sur la voie ferrée principale entre Inverness et le sud. Network Rail a déclaré avoir envoyé un chasse-neige dans la zone touchée, mais s’attendait à ce que les perturbations se poursuivent.

Le funiculaire du centre de ski de Cairngorm a montré à quel point la neige avait atteint la hauteur lorsqu’elle a dépassé la piste, qui s’élève à 30 pieds au-dessus du sol.

Tous les centres de ski du pays sont fermés en raison des restrictions de coronavirus, malgré certaines des meilleures conditions sportives depuis des années. Les avertissements orange pour les Highlands et le nord-est se poursuivent jusqu’à 18 heures demain.

L’avertissement du Met Office a déclaré: « Les communautés pourraient être coupées pendant plusieurs jours. De longues interruptions de l’alimentation électrique et d’autres services, tels que la couverture du gaz, de l’eau, du téléphone et de la téléphonie mobile, pourraient survenir.

Le reste de l’Écosse est prêt pour des conditions extrêmes de voile blanc jusqu’à midi dimanche. La neige des collines commencera à tomber à des niveaux inférieurs de samedi à dimanche, pouvant potentiellement chuter jusqu’à 20 cm.

Même après l’expiration de cet avertissement de 60 heures pour la majeure partie de l’Écosse à midi le dimanche, un nouveau pour la neige commence à minuit le dimanche, pendant tout le lundi. La zone touchée comprend les îles du Nord, la côte est et la ceinture centrale.

Nicky Maxey du Met Office a déclaré: « Vous allez voir des perturbations dans une partie du pays ou dans l’autre. Nous continuerons à voir des températures diurnes froides jusqu’à la semaine prochaine, aggravées par le refroidissement éolien.

« À Aberdeen, par exemple, vous pourriez voir des températures de 2 ° C (35 ° F) dimanche et lundi, mais le refroidissement éolien vous fera ressentir -5 ° C ou -6 ° C (23 ° F ou 21 ° F). Nos prévisions prolongées sur 30 jours prévoient que cette tendance est froide et orientale se poursuit pendant presque tout le mois de février.

Pendant ce temps, les prévisions de fortes chutes de neige et de conditions glaciales ont fait craindre que le déploiement des vaccinations en Écosse ne soit compromis.

La Première ministre Nicola Sturgeon s’est dite « préoccupée » par les avertissements de temps violent pour les jours à venir, mais a exhorté les Écossais à respecter leurs rendez-vous de vaccination.

Hier, Mlle Sturgeon a déclaré: « Je suis toujours préoccupée lorsqu’il y a des prévisions météorologiques extrêmes. Nous voulons que les gens puissent se rendre dans les centres de vaccination et les prévisions et les rapports de fortes chutes de neige me préoccupent et me font un peu couler le cœur.

«Bien sûr, la logique et le bon sens vous disent que les conditions météorologiques extrêmes ont un impact sur ces choses, nous devons simplement essayer de minimiser cela.

Mlle Sturgeon a déclaré que le gouvernement écossais et les autorités locales avaient mis en place des « préparatifs de résilience » pour garantir que le sablage et le déneigement donneraient la priorité au programme de vaccination afin de garantir qu’il puisse fonctionner « aussi bien que possible ».

Elle a ajouté: « Les gens devraient aller se faire vacciner lorsqu’ils [have an appointment], mais si une personne âgée est inquiète parce qu’il y a des conditions glaciales et qu’elle n’a personne qui puisse l’aider ou peut-être la conduire à son rendez-vous, alors contactez votre conseil de santé local qui tentera d’être aussi flexible que possible.

Le NHS Grampian et le NHS Highland ont déclaré que les personnes qui ne peuvent pas se rendre à leurs rendez-vous de vaccination en raison de conditions météorologiques défavorables peuvent modifier leurs rendez-vous. Les détails sur la façon de procéder sont contenus dans des lettres envoyées aux personnes confirmant leurs vaccinations, avec des options téléphoniques ou en ligne.

Le secrétaire aux Transports, Michael Matheson, a déclaré que les gens devraient planifier lors de leurs déplacements. Il a déclaré: « Il est important de se rappeler que les restrictions actuelles de Covid signifient que vous ne devriez quitter votre domicile que dans un but essentiel.

«Veuillez considérer si votre voyage est absolument nécessaire avant de partir, surtout si vous êtes dans la zone d’avertissement orange.

Transport Scotland a déclaré que le réseau routier principal serait étroitement surveillé, avec des patrouilles dédiées et des traitements de surface des routes. L’équipe d’intervention multi-agences a été activée en début de semaine et restera opérationnelle pendant toute la durée des alertes météorologiques

Mlle Sturgeon a exprimé ses inquiétudes en révélant que 45 085 personnes avaient reçu leur première dose au cours des 24 dernières heures – le total quotidien le plus élevé à ce jour et une augmentation de 52% par rapport à la semaine précédente.

Elle a déclaré: « Les taux d’adoption que nous constatons sont bien au-delà de tout ce que j’aurais jamais cru possible – bien au-delà de ce que nous voyons dans le programme de vaccination contre la grippe.

« Cela témoigne de la volonté et de l’enthousiasme des gens de se manifester et de se faire vacciner pour leur propre sécurité, mais aussi de faire partie de cet effort collectif dont nous avons besoin pour vaincre ce virus. »

Mlle Sturgeon a déclaré que l’Écosse avait choisi de se concentrer initialement sur la vaccination des foyers de soins, mais qu’elle rattrapait maintenant les autres groupes prioritaires.

Elle a déclaré: « Nous traversons les autres groupes et nous continuerons à le faire au rythme que nous fixons maintenant.

« Si nous prenons les deux derniers jours, nous ne faisons pas que vacciner davantage par rapport à la semaine dernière, mais le taux de vaccination en Écosse est d’environ 30% plus élevé au cours des deux derniers jours cette semaine qu’en Angleterre. »