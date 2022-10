Météo au Royaume-Uni: des vents violents et de fortes pluies frapperont en quelques jours alors que le jet stream de l’Atlantique provoque l’explosion de l’automne

LE pays devrait être fouetté par des vents violents et de fortes pluies dans les prochains jours alors qu’un courant-jet atlantique apporte une explosion automnale.

Mais, les 10 prochains jours verront également un temps plus calme – entre les vents glacials et les averses.

Le pays devrait être frappé par une explosion automnale dans les prochains jours Crédit : Bav Media

Le Met Office a déclaré que des bandes de fortes averses arriveraient du nord-ouest cette semaine et apporteraient également des vents violents.

Des averses et de plus longues périodes de pluie devraient s’installer dans le nord aujourd’hui, devenant plus fortes au fil de la journée.

Il y aura du vent, avec des coups de vent côtiers dans l’extrême nord.

Alex Deakin du Met Office a déclaré que les prochains jours seront dominés par une basse pression au nord et une haute pression au sud.

Il a déclaré: “Beaucoup d’isobares sont sur les cartes, ce qui signifie que ça va rester assez venteux.

“Parfois, nous verrons ces fronts météorologiques dériver, apportant des bandes d’averses à travers le pays.

“Jusqu’à samedi, nous allons voir un mélange de soleil et d’averses avec des vents d’ouest forts et venteux.”

Beaucoup pourront profiter d’un temps plus sec samedi – avec juste une chance d’averses dans le nord – mais cela ne durera pas longtemps.

Alex a déclaré: “Une petite zone de haute pression cherche à s’installer et à apporter de nombreux endroits et une journée belle et sèche samedi.

«Dimanche, cependant, a encore quelques doutes.

“Cette zone de haute pression va disparaître, puis les fronts météorologiques et les systèmes de basse pression – quelques-uns, en fait – chercheront à fusionner pour apporter un temps plus instable dimanche.

“Cependant, il y a une certaine incertitude sur la position, la trajectoire et le moment de ces fronts.”

Il a ajouté: «Ce que nous attendons d’ici la semaine prochaine est un schéma similaire à ce que nous avons maintenant, avec des systèmes de basse pression principalement au nord et des zones de haute pression au sud et un courant-jet raisonnablement actif poussant tout sur.”

Cela survient après que les conducteurs ont été pris dans le chaos de la « crue éclair » hier.

L’officier du Met a déclaré au Sun Online que Llyn-y-fan dans le sud du Pays de Galles avait les précipitations les plus abondantes du pays avec 68,6 mm tombant sur une période de 24 heures.