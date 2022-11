Météo au Royaume-Uni: des routes inondées alors que des pluies torrentielles s’abattent sur la Grande-Bretagne et le Met Office avertit les maisons du risque de déluge

Les ROUTES ont été inondées et certaines maisons sont en danger alors que des pluies torrentielles engloutissent le Royaume-Uni.

Le Met Office a émis un avertissement météorologique jaune dans lequel il indique que l’inondation des maisons et des entreprises est “possible” et que des retards de voyage sont probables.

Des voitures ont été partiellement submergées à Londres lorsque la Tamise a débordé | Londres Crédit : Reuters

Le Met Office a déclaré que l’inondation des maisons était possible dans certaines régions | Dorchester, Dorset Crédit : ©Graham Hunt

L’avertissement couvre une grande partie de la côte sud d’Arundel à Hastings, englobant une grande partie du Sussex, y compris Brighton.

Il est entré en vigueur aujourd’hui à midi et durera jusqu’à minuit.

Le Met a averti que les habitants de cette région risquaient de voir “des éclaboussures et des inondations sur certaines routes allongeant les temps de trajet”.

Cependant, ce ne sont pas seulement les habitants de Sussex qui subissent des inondations et de fortes pluies.

Des voitures ont été partiellement submergées aujourd’hui dans le centre de Londres en raison du niveau élevé de l’eau sur la Tamise.

Des inondations soudaines ont également frappé un certain nombre de régions, avec des routes coupées et des déplacements presque impossibles.

L’Agence pour l’environnement a mis en place quatre avertissements d’inondation, ce qui signifie que des inondations sont “prévues”.

Ceux-ci couvrent les zones autour de Climping Beach dans le West Sussex, autour de la rivière Nene dans le Cambridgeshire et deux zones autour de Dorchester, Dorset.

L’agence a également émis 57 alertes aux inondations, ce qui signifie que des inondations sont possibles, dans des zones allant de Bristol au Leicestershire en passant par certaines parties du Derbyshire.

Les prévisions du Met Office pour ce soir, cependant, prévoient que la pluie se dissipera vers l’est et que les prochains jours devraient voir des conditions plus sèches mais plus froides.

Les prévisions à long terme pour la semaine prochaine suggèrent une vague de froid, accompagnée d’un temps instable, avec de fortes pluies et des vents forts particulièrement concentrés sur les régions du nord.

Cependant, les observateurs de la météo festive seront ravis de découvrir que l’ensemble des prévisions à long terme inclut désormais également le jour de Noël, révélant s’il neigera ou non.

Ceux qui prévoient une promenade de Noël en famille seront soulagés d’apprendre que le temps calme devrait revenir le grand jour.

Cependant, quiconque rêve d’un Noël blanc peut être déçu car il n’y a actuellement aucune mention de neige, même si les prévisions peuvent changer.

Des retards de voyage sont également attendus | Swanley, Kent Crédit : LNP

Il y a 57 alertes aux inondations en place | Dorchester, Dorset Crédit : ©Graham Hunt