Météo au Royaume-Uni – Des pluies et des orages « intenses » frappent le Royaume-Uni, avec un avertissement météorologique émis à partir de MINUIT, selon le Met Office

Des pluies et des orages INTENSES devraient frapper la Grande-Bretagne avec un avertissement émis à partir de MINUIT.

Des inondations sont probables et les Britanniques ont été avertis d’éventuelles pannes de courant et de dommages aux bâtiments.

De fortes pluies devraient revenir à partir de minuit. Photographié à Londres la semaine dernière Crédit : EPA

Le tonnerre et la foudre, comme illustré ici dans l’Essex mardi, sont également attendus Crédit : Getty

Une alerte météo jaune a été émise Crédit : MET BUREAU

Les conducteurs ont également été invités à s’attendre à des temps de trajet plus longs en raison de conditions pires, tandis que les retards de train attendus devraient provoquer un chaos supplémentaire dans les voyages.

Un avertissement météo jaune pour les orages couvre une grande partie de l’est de l’Angleterre, des parties de la côte sud de Cambridge et Norwich, ainsi que Londres, Portsmouth et Brighton.

De fortes pluies devraient tomber dans les premières heures de demain avec plus de 60 mm qui devraient tomber à certains endroits.

Et les orages devraient durer six heures dans l’est et le sud-est de l’Angleterre.

La foudre sera également un danger météorologique supplémentaire, ont averti les météorologues.

Le Met Office a déclaré: “Il y a de fortes chances que les conditions de conduite soient affectées par les embruns, l’eau stagnante et / ou la grêle, ce qui entraînera des temps de trajet plus longs en voiture et en bus.

“Des retards dans les services de train sont possibles et une perte de puissance à court terme et d’autres services est probable.

“Il est possible que des dommages à quelques bâtiments et structures dus à la foudre soient possibles et que des inondations de quelques maisons et entreprises soient probables – entraînant des dommages aux bâtiments ou aux structures.”

Mais la Grande-Bretagne est sur le point de grésiller pendant le week-end férié alors que le Met Office a révélé la date exacte à laquelle un 30C scorcher frappera.

Cela survient après que la Grande-Bretagne a connu plusieurs orages et vagues de chaleur ces derniers mois.

La nuit la plus chaude jamais enregistrée au Royaume-Uni a été enregistrée en juillet avec une température étouffante de 26,8 ° C à Shirburn, dans l’Oxfordshire.

La semaine dernière, des millions de personnes se sont préparées au chaos des voyages avec des coupures de courant et des avertissements d’inondation.

On a même dit aux Britanniques de “soyez prêts” à fuir leurs maisons.

Des inondations soudaines ont suivi des semaines de temps sec et sec qui ont laissé la Grande-Bretagne sèche et sèche.

L’Agence pour l’environnement a également affirmé que la sécheresse pourrait se poursuivre l’année prochaine, car les niveaux des réservoirs sont si bas au milieu de la longue période de sécheresse et des températures record.

Et des millions d’habitants ont été frappés par l’interdiction des tuyaux d’arrosage alors que les compagnies des eaux tentent de lutter contre les effets de la période de sécheresse.

Le mois dernier, la Grande-Bretagne a connu une vague de chaleur de 40 ° C suivie de tonnerre et d’éclairs.