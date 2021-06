Météo au Royaume-Uni – Des orages frapperont la Grande-Bretagne douce le jour le plus chaud de l’année à 29 ° C

Les ORAGES devraient déclencher des éclairs, de la grêle et de fortes pluies dans certaines parties de la Grande-Bretagne alors que les températures de la canicule devraient monter en flèche à 29°C.

Le Met Office a émis une alerte météo jaune de 5h à 11h car il avertit que des coupures de courant et des retards de train et des conditions routières dangereuses sont possibles.

🔵 Lisez notre blog météo britannique en direct pour les dernières prévisions Les nageurs se rafraîchissent et sautent dans la mer tout en profitant de la chaleur Crédit : Rex Les gens apprécient le temps chaud et s’entassent sur la plage de Brighton dans une chaleur torride de 78 °F le jour le plus chaud de l’année Crédit : Rex Les gens apprécient la plage de Margate, Kent, le premier jour de l’été météorologique Crédit : Duncan McGlynn Le météorologue du Met Office, Alex Burkill, a déclaré: « Les orages pourraient apporter beaucoup d’éclairs, de la grêle, ainsi que de fortes pluies, et avec la mi-session, il y a un nombre accru de touristes dans cette région. « Les orages poussent ensuite vers le nord-est dans les Midlands et dans une plus grande partie du Pays de Galles, mais ils s’atténuent et se brisent également, donc ces endroits verront des averses mais elles ne seront pas aussi intenses. » L’alerte orageuse jaune du Met Office de 5h à 11h prévient qu’il pourrait y avoir une perte d’électricité et d’autres services à court terme, tandis que des retards dans les services de train et de mauvaises conditions routières sont possibles. Mais M. Burkill a déclaré qu’aujourd’hui serait probablement plus chaud que mardi, avec la possibilité d’un grésillement 28C ou 29C dans certaines régions. Dans la perspective de demain, les températures à l’échelle nationale devraient légèrement baisser mais avec un temps beau et sec pour la plupart, même si quelques averses orageuses restent possibles. Le temps chaud devrait se poursuivre pour le reste de la semaine

Les Britanniques profitent de la plage de Margate, Kent hier Crédit : PA

La Grande-Bretagne a été touchée par une mini-canicule cette semaine Crédit : PA

Mercredi devrait être le jour le plus chaud de la semaine Crédit : PA

Les copains profitent du soleil à Southbank, Londres Crédit : Alamy

Le lever du soleil près de Midhurst, West Sussex aujourd’hui Crédit : Christopher Ison

Des orages devraient frapper certaines parties du Royaume-Uni ce matin

Le Met Office prévoit que le mercure atteindra près de 30 °C aujourd’hui et sera le jour le plus chaud de la mini-canicule de cette semaine.

Après un mois de mai bien misérable, l’été semble enfin arriver.

Le Royaume-Uni a enregistré sa quatrième plus grande quantité de précipitations enregistrées pour le mois, avec une chute moyenne de 120 mm.

Le Pays de Galles a connu le mois de mai le plus humide depuis le début des records en 1862, avec 245 mm de précipitations, tandis que l’Angleterre a connu son cinquième mois de mai le plus humide de son histoire et son plus humide depuis 1967, avec 111 mm de pluie.

Les températures sont restées douces hier avec un maximum de 25C pour Londres et le Sud-Est.

Pendant ce temps, dans le nord-ouest, une température maximale de 24 ° C est prévue.

La canicule des jours fériés a signifié que les Britanniques ont bénéficié d’un temps plus chaud que le point chaud touristique du Portugal, qui a un maximum de 20 ° C aujourd’hui.

Les Britanniques devraient se prélasser au chaud au cours de la semaine prochaine, des milliers de personnes se rendant sur les plages et les parcs pour profiter au maximum du soleil.

Une nouvelle extrêmement bienvenue pour les adorateurs du soleil fatigués, le mercure restera à une moyenne de 18C entre le 2 et le 11 juin.

Kinlochewe en Écosse était l’endroit le plus chaud du Royaume-Uni lundi, atteignant 21,5 ° C, selon le Met Office.

Des orages et de la pluie sont attendus aujourd’hui

Un jogger court à Hampstead Heath avec Londres en arrière-plan Crédit : JOSHUA BRATT 2021

Un homme plonge dans un étang à Londres pour se rafraîchir Crédit : JOSHUA BRATT 2021

Chiens vus sur la plage de Herne Bay, Kent Crédit : Liz Gregg/Triangle News

Coureurs à Hyde Park, Londres hier matin Crédit : i-Images

Le Royaume-Uni a enregistré hier sa journée la plus chaude de l’année – alors que les visiteurs se rendent sur la plage de Brighton Crédit : Getty

Mais une journée encore plus chaude est prévue aujourd’hui, ce qui signifie que les nageurs auront plus d’occasions de se baigner à Warleigh Weir, près de Bath. Crédit : ANDREW LLOYD

Le soleil se lève sur les bateaux de pêche dans la Manche vu de Selsey dans le West Sussex Crédit : Bav Media

Un couple marche à travers les champs à côté de la Tamise à Windsor, Berkshire Crédit : Alamy

Les gens profitent du soleil en traversant les 60 tremplins de l’abbaye de Bolton dans le Yorkshire Crédit : PA

Les Britanniques malades du mauvais temps de mai ont profité d’une pause au soleil dans des chaises longues à Wimbledon Common Crédit : LNP

Des amis ont sauté dans la mer pour se rafraîchir à Brighton Crédit : Getty

Mais les plus chanceux avaient leurs propres cabanes de plage le long de la plage de Boscombe dans le Dorset Crédit : Getty

Un pensionnaire part pour profiter au maximum de l’eau calme de Bournemouth Crédit : Getty

Mais certains prévisionnistes disent que le mois de juin s’annonce magnifique.

Brian Gaze de The Weather Outlook a déclaré que tout allait changer par rapport à un mois de mai plutôt misérable.

« Les prévisions de probabilité semblent sèches et chaudes – quelques-unes des courses boostent la chaleur vers la mi-juin », a-t-il déclaré.

« Quel demi-tour massif cela devient. »

Et les bookmakers ont réduit les chances que ce mois soit le mois de juin le plus chaud de tous les temps.

Après avoir été un coup 4/1 la semaine dernière, Ladbrokes a maintenant réduit ses chances à seulement 7/4 le mois prochain avec une chaleur record.

Les habitants de Hackney ont éclaboussé alors que le mercure montait en flèche Crédit : AFP

Ceux qui ont vraiment besoin d’une pause de la chaleur ont pataugé dans la rivière Avon à Somerset Crédit : ANDREW LLOYD

Mais de nombreux Britanniques ont choisi de faire baisser la température avec une boisson rafraîchissante Crédit : Alamy

Ces amis ont transporté une caisse de Stella sur le front de mer de Bournemouth Crédit : w8media

Alex Apati de la chaîne a déclaré: « Il semble que la météo britannique s’est finalement améliorée, avec un mois de juin chaud et record en vue. »

Beaucoup d’entre nous ont apprécié le long week-end avec des excursions à la plage.

Le sable de Bournemouth, dans le Dorset, a été envahi par les visiteurs tout au long du week-end.

Les bars et restaurants de Brighton regorgeaient également d’invités profitant au maximum du temps magnifique.

Mais les résidents d’un luxueux développement londonien ont vécu une expérience complètement différente lors de leurs jours fériés.

Les nageurs casse-cou avec une tête sérieuse pour les hauteurs ont pris un bain rafraîchissant dans la première piscine flottante au monde – à 115 pieds au-dessus du sol.

Les architectes ont installé la piscine entre deux blocs d’appartements de luxe à Nine Elms.

Et toute personne assez courageuse pour se baigner aurait eu une vue imprenable sur le sol depuis le 10ème étage.

À Londres, de courageux nageurs ont plongé dans une piscine à fond de verre suspendue entre deux bâtiments Crédit : LNP

La première piscine flottante du monde est à 115 pieds du sol Crédit : LNP