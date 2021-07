Météo au Royaume-Uni – Des orages frapperont la Grande-Bretagne demain, mais une explosion de chaleur subtropicale de 27 ° C d’une semaine commence la semaine prochaine

DES ORAGES frapperont certaines parties de la Grande-Bretagne demain avant que le temps ne se réchauffe vers la fin de la semaine prochaine.

L’air subtropical pénètre dans le pays, le mercure atteignant des températures allant jusqu’à 27°C.

Des orages frapperont certaines parties de l’Angleterre demain Crédit : Rex

Un homme marche dans la rue alors que de fortes pluies frappent l’est de Londres Crédit : PA

Les gens s’abritant sous des parapluies sur un bateau sur la Tamise à Kingston Crédit : Rex

La majeure partie de l’Angleterre sera nuageuse et pluvieuse vendredi Crédit : Met Office

Le prévisionniste du Met Office, Greg Dewhurst, a déclaré que même si la chaleur continue de s’accumuler dans le sud et l’est de l’Europe cette semaine, le Royaume-Uni reste dans un « modèle météorologique changeant ».

Le prévisionniste a déclaré que le temps serait assez nuageux dans l’extrême nord et l’ouest demain, avec des parties du Royaume-Uni connaissant des périodes ensoleillées.

Les zones orientales, cependant, seront frappées par de fortes averses – causées par l’air venant de l’Atlantique – pendant la journée.

Les températures seront comprises entre 14C et 16C vendredi matin avant d’atteindre 25C dans la région de Londres dans l’après-midi, a déclaré M. Dewhurst.

Il a ajouté qu’il se sentira un peu plus frais dans l’ouest de l’Angleterre et au Pays de Galles, le mercure atteignant 16 ° C après l’heure du déjeuner.

Le week-end et le lundi, davantage d’orages frapperont le pays, avant que les Britanniques puissent profiter de conditions météorologiques plus chaudes et plus ensoleillées.

M. Dewhurst a déclaré que des nuages ​​épais et de fortes pluies s’abattent sur le sud de l’Angleterre samedi matin avant que le ciel ne commence à s’éclaircir dans l’après-midi.

L’Irlande du Nord et l’ouest de l’Écosse devraient rester nuageux, mais il pourrait également y avoir des éclaircies, a-t-il ajouté.

Le prévisionniste du Met Office, Alex Deakin, a ajouté que le week-end, les averses seront lentes car les vents devraient être légers.

L’air subtropical s’installera à partir de la fin de la semaine prochaine. Sur la photo : une plage animée à Lyme Regis Crédit : Alamy

Les amateurs de plage profitant du soleil à Camber Sands dans l’East Sussex le mois dernier Crédit : Alamy

Une femme faisant du jogging le long de la rive de la Tamise à Henley-on-Thames dans l’Oxfordshire le 15 juin Crédit : LNP

Cela signifie que certaines parties du pays peuvent connaître des conditions très humides, tandis que d’autres peuvent ne pas pleuvoir du tout.

Les températures du week-end devraient rester dans les basses 20, l’est de l’Angleterre atteignant des sommets de 22 ° C.

Selon le Met Office, une vague de chaleur frappera le Royaume-Uni dans la seconde moitié de juillet et la « vague de chaleur » devrait durer du 19 juillet au 2 août.

Le Met Office prédit qu’à partir de la fin de la semaine prochaine, « il y a une chance que les conditions soient plus chaudes et plus sèches que la moyenne dans l’ensemble ».

Les températures devraient être supérieures à la moyenne, le sud étant parfois très chaud ou chaud, ont déclaré les prévisionnistes.

À partir de la fin de la semaine prochaine, de l’air plus chaud se dirige vers le Royaume-Uni, dimanche qui devrait être ensoleillé et sec pour la majeure partie du pays.

Londres pourrait connaître des conditions météorologiques chaudes avec des températures atteignant 27 ° C.

À partir du 19 juillet, le mercure devrait rester au milieu des années 20 pour la plupart de l’Angleterre et du Pays de Galles, ont déclaré les prévisionnistes.

Certaines parties de l’Écosse pourraient également connaître des sommets de 24 ° C, selon les prévisions à long terme.

Les amateurs de plage bravent les vents violents et les conditions de mer agitées à Brighton Crédit : LNP