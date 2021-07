Météo au Royaume-Uni – Des orages déverseront un mois de pluie en UNE HEURE aujourd’hui, mais une vague de chaleur de 27 ° C commencera plus tard cette semaine

Les BRITS luttent aujourd’hui contre des pluies torrentielles alors qu’un mois de pluie tombe en seulement une heure – mais les températures étouffantes et le soleil seront de retour à temps pour le week-end.

Après les crues éclair et les fortes pluies qui ont frappé les régions côtières aujourd’hui, un temps plus sec, plus ensoleillé et plus chaud est enfin en route cette semaine.

De fortes pluies provoquent des inondations soudaines à Bournemouth, dans le Dorset, au lendemain de la défaite de l’Angleterre en finale de l’Euro 2020 Crédit : BNPS

Venez le week-end, le Royaume-Uni pourrait avoir des températures plus chaudes que l’Italie Crédit : texte libre

Le Met Office a émis un avertissement météo jaune couvrant le sud de l’Angleterre – en vigueur de midi à minuit aujourd’hui.

Et les prévisionnistes ont mis en garde contre de « fortes pluies » qui pourraient provoquer le chaos sur les routes, avec des inondations possibles à certains endroits.

Les maisons et les entreprises ont été réchauffées, elles pourraient devenir inondées, et il y a une « petite chance que des eaux de crue à écoulement rapide ou profondes mettent la vie en danger ».

Des coupures de courant et la perte d’autres services sont également possibles, et certaines communautés pourraient être complètement coupées par des routes inondées.

À Bournemouth, des pluies torrentielles ont fait des ravages sur les routes aujourd’hui, avec des voitures bloquées dans les eaux profondes, des lignes de bus plongées dans le chaos et une série d’accidents.

Les jardins normalement pittoresques de la ville balnéaire ont disparu sous les eaux de crue et ont inondé les fleurs et les pelouses.

Les horaires des bus ont été bouleversés par la météo, un certain nombre de lignes principales étant fermées par la police.

Un expert météorologique de la ville du Dorset a déclaré que plus de trois centimètres et demi de pluie étaient tombés dans la région entre 5h30 et 10h du matin, ce qui en fait les jours d’été les plus humides depuis 10 ans.

Les averses s’éteindront au fil de la semaine Crédit : Met Office

Mais à partir de demain, les choses commenceront à s’améliorer à mesure que les hautes pressions s’installeront, juste à temps pour un week-end doux, explique le météorologue du Met Office Steven Keates.

La seule exception au ciel sec et ensoleillé sera la côte nord-est où le vent de la mer du Nord rendra les villes balnéaires de Newcastle à Aberdeen plus froides et nuageuses cette semaine.

Après une nuit largement sèche ce soir, mardi verra un début nuageux mais certains endroits verront un peu de soleil et commenceront à se réchauffer.

Attendez-vous à 20C à Londres, avec 22-23C à travers le West Country et des températures plus fraîches sur la côte de la mer du Nord, avec 18C-17C où il restera encore plus maussade.

La tendance se maintiendra mercredi.

À travers le centre-sud et l’est, nous verrons un départ brumeux et nous pourrions voir un peu de nuage et quelques averses mais pour l’après-midi, les éclaircies sont de retour.

Jeudi, Steven Keates a déclaré que nous pouvons nous attendre à un peu plus de temps dans les nuages, mais « très peu ou pas de pluie ».

Et des périodes sèches et ensoleillées pour la majeure partie du pays.

Le soleil chaud se poursuivra jusqu’à vendredi avec seulement quelques zones à l’est et à l’ouest avec des vents légers.

Pour le week-end, après quelques semaines humides, nous pouvons enfin sortir le barbecue car la haute pression nous ici pour rester,

Pour samedi, le centre-ouest connaîtra des maximums allant jusqu’à 27 ° C dans l’après-midi – les points chauds de Bristol, Cardiff et du Pays de Galles.

Même les endroits les plus frais, certaines parties de l’Irlande du Nord et du centre-ouest de l’Écosse auront toujours un fort 25 ° C, prévu pour Glasgow samedi.

Mais cela ne peut pas être que de bonnes nouvelles, car les personnes souffrant de rhume des foins sont averties d’un nombre de pollen « très élevé ».

Et il est conseillé aux Britanniques à la peau claire de garder leur facteur 50 proche, car les rayons UV devraient également être très élevés.

Un mécanicien fou a pris son jet-ski pour négocier une inondation de cinq pouces de pluie dans le Dorset Crédit : BNPS

De fortes pluies provoquent des inondations soudaines à Bournemouth, Dorset aujourd’hui Crédit : BNPS

Mais les jours de plage seront de retour à temps pour le week-end Crédit : NNP