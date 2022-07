Météo au Royaume-Uni: des orages balayeront la Grande-Bretagne pendant deux JOURS – avant que le soleil ne réapparaisse enfin après une torride de 30 ° C

Les ORAGES devraient balayer la Grande-Bretagne pendant deux jours avant le retour du soleil.

La pluie devrait frapper la majeure partie du pays avec quelques éclaircies, bien que le sud-est reste probablement sec.

Des orages balayeront la Grande-Bretagne pendant deux jours Crédit : Alamy

Cela vient après que les températures ont atteint 30 ° C au cours du week-end Crédit : BNPS

Le soleil devrait revenir après les orages Crédit : ©Graham Hunt

Les averses seront les plus ressenties dans le nord et l’ouest du pays.

Les températures devraient également rester plus fraîches après la vague de chaleur de 40 ° C de la semaine dernière.

Des sommets de 23 ° C sont prévus aujourd’hui pour Londres et Norwich avec des minimums de 11 ° C ce soir dans le nord de l’Écosse, selon le Met Office.

Et des sommets de 23 ° C sont à nouveau attendus demain, prédisent les experts météorologiques.

Cela survient après que les températures ont atteint 30 ° C au cours du week-end.

Le soleil est venu de France alors que de nombreux Britanniques se sont dirigés vers la mer pour en profiter.

Les prévisions sur cinq jours du Met Office pour aujourd’hui indiquent: «Un mélange de périodes ensoleillées et d’averses, principalement légères, mais peut-être lourdes et orageuses dans le sud de l’Écosse, puis dans le nord et l’est de l’Angleterre.

“Se sentir un peu plus frais pour la plupart dans une brise continue, mais toujours chaud dans le sud-est.”

Des averses éparses se poursuivront ce soir principalement dans les régions du nord et de l’est, avec un ciel plus clair dans certaines parties de l’ouest.

Et l’étrange averse légère se poursuivra tout au long de mardi du sud-est de l’Angleterre jusqu’au nord de l’Écosse.

Mais il y aura aussi du soleil chaud, en particulier dans certaines parties du sud-ouest, ont déclaré les prévisionnistes.

Un temps plus sec restera pour le reste de la semaine et les températures ne devraient pas augmenter avant le week-end.

Des orages et des pluies pourraient également se poursuivre en août, bien que des températures supérieures à la moyenne soient prévues pour le début du mois.