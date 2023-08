Météo au Royaume-Uni: des orages à la date exacte se produiront alors que les Britanniques se prélassent à 30 ° C pendant la SEMAINE d’un ciel plus lumineux

Les prévisionnistes ont révélé la date exacte à laquelle les orages devraient frapper la Grande-Bretagne.

Cela survient alors que les températures devraient enfin augmenter au Royaume-Uni pour la semaine prochaine après un début d’été maussade.

Un front de mer détrempé à Bournemouth lundi Crédit : BNPS

Le Met Office prévoit des périodes ensoleillées et des températures chaudes pour les six prochains jours.

Et le mercure montera même jusqu’à 30°C dans certaines parties du pays.

Cependant, il y aura des orages à mesure que l’humidité augmentera.

Les prévisionnistes disent que les Britanniques seront frappés par des bandes de pluies fortes et orageuses poussant vers le nord-est vendredi.

La quasi-totalité du Royaume-Uni sera touchée – Manchester et ses environs étant les plus touchés.

En attendant aujourd’hui et ce soir seront secs avec des éclaircies pour beaucoup.

Les températures atteindront au moins 25°C.

Et demain sera chaud et sec pour la plupart, avec beaucoup de soleil.

«La plupart des endroits seront secs avec du soleil, bien que quelques brumes précoces et des nuages ​​​​bas puissent signifier un démarrage lent pour certaines régions.

«Nous verrons probablement le temps le plus chaud vendredi et samedi, avec des températures basses à mi-20 largement et un pic de 29 ° C le plus probable dans le sud-est; à ce stade, l’étrange 30 degrés Celsius ici vendredi ne peut être exclu.

“A frontal system arriving into the west and southwest later on Friday, which could be preceded by thunderstorms, does complicate matters somewhat; après une nuit très humide dans le sud-est dans la nuit de samedi.