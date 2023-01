Météo au Royaume-Uni: des milliers de Britanniques se préparent à des inondations dangereuses AUJOURD’HUI avec des dizaines d’alertes urgentes “agir maintenant” et un avertissement jaune

Des MILLIERS de Britanniques se préparent à de dangereuses inondations qui devraient frapper aujourd’hui après que les prévisionnistes ont mis en place une douzaine d’alertes.

Le Met Office a placé le nord-ouest de l’Angleterre et la majeure partie du Pays de Galles sous un avertissement météo jaune avec de fortes averses qui devraient frapper.

Les automobilistes traversent les eaux de crue des puits de Builth à Powys Crédit : LNP

Un homme saute par-dessus une flaque d’eau de pluie dans le nord de Londres Crédit : LNP

Vue aérienne de la route de Langport depuis Muchelney dans le Somerset Crédit : ©Graham Hunt

Un front de mer venteux à Mudeford Quay dans le Dorset à marée haute hier Crédit : Steve Hogan/pictureexclusive.com

Ils avertissent: “De fortes pluies persistantes affecteront mardi certaines parties du nord-ouest de l’Angleterre.”

“Des épidémies de pluie se propageront à travers l’Angleterre et le Pays de Galles mardi.

«Ce sera le plus lourd et le plus persistant dans certaines parties du nord-ouest de l’Angleterre, en particulier sur les hauteurs.

“Des précipitations totales de 60 à 80 mm pourraient s’accumuler sur certaines parties de Cumbria.”

Entre-temps, il y a actuellement 29 avertissements d’inondation « agissez maintenant » en place aujourd’hui, ce qui signifie que les personnes dans les zones touchées doivent se préparer aux inondations.

Les terres, les routes et certaines propriétés peuvent être inondées et il peut y avoir d’autres perturbations des déplacements.

Ailleurs, 80 alertes aux inondations moins urgentes ont également été appliquées.

Il fait suite à une série d’inondations dans les Somerset Levels plus tôt dans la semaine.

La plaine côtière a été submergée après de fortes pluies pendant la période des fêtes, bloquant les routes vers le village voisin de Muchelney.

Pendant ce temps, le Met Office a déclaré qu’il pourrait y avoir de la neige ce mois-ci – mais elle sera limitée aux hauteurs du nord du Royaume-Uni, très probablement dans les Highlands écossais.

Les météorologues ont déclaré: “Un régime d’ouest est très probable pour le Royaume-Uni dans la première partie de janvier, ce qui signifie des conditions humides et venteuses pour beaucoup.

“La pluie ou les averses seront souvent les plus fortes et les plus fréquentes dans l’ouest et le nord-ouest, mais les régions plus au sud et à l’est ne sont en aucun cas à l’abri.

“Les températures devraient être proches ou supérieures à la moyenne dans l’ensemble, le grésil ou la neige étant très probablement limité aux hauteurs du nord.”