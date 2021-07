Météo au Royaume-Uni – Des crues éclair et des orages frappent Londres et le sud alors qu’un avertissement météorologique ambre est émis

BRITS dans le sud a été frappé par des orages déchaînés et des inondations alors que le Met Office émet un avertissement météo Amber.

Les orages et les pluies torrentielles devraient se poursuivre jusqu’à lundi, ont prévenu les prévisionnistes.

La circulation dans l’eau sur une route inondée dans le quartier Nine Elms de Londres Crédit : AFP

Le temps dans le sud-est est en contraste frappant avec le temps glorieux du nord Crédit : Louis Wood

Le Met Office a émis un avertissement orange pour les tempêtes couvrant Londres et certains des comtés domestiques où les maisons et les entreprises risquent d’être inondées, jusqu’à 19 heures.

Un avertissement jaune pour les tempêtes qui pourraient causer des perturbations de voyage et d’électricité couvre également une zone plus large du sud de Norwich à Plymouth, et dure jusqu’à minuit.

Des piétons pieds nus ont été photographiés pataugeant dans les rues inondées de Londres alors que la capitale était fouettée par des pluies torrentielles.

Mais dans le même temps, certaines parties du nord de l’Angleterre, du Pays de Galles, de l’Écosse et de l’Irlande du Nord ont été baignées de soleil.

Le météorologue du Met Office, Steven Keates, a déclaré que certaines parties du sud entre le sud du Suffolk et l’île de Wight pourraient être inondées de 100 mm de pluie en quelques heures seulement dimanche soir.

Il a déclaré: « Il y a encore des orages torrentiels autour.

« Dans la soirée, de Norfolk à Bournemouth, nous allons voir des averses assez vives.

« Des averses torrentielles, du tonnerre et des éclairs et potentiellement des grêlons s’installent dans le sud. »

M. Keates a déclaré que les tempêtes sont causées par une « convergence » des courants d’air, en raison de la chaleur à la surface de la terre due à la récente vague de chaleur s’élevant dans un air plus frais dans l’atmosphère.

Cela survient après que la foudre a mis le feu à des maisons à Andover, dans le Hampshire, hier matin, forçant les résidents à partir.

Des voisins ont entendu un « énorme détonation » alors que la grève a mis le feu à deux maisons sur l’avenue Mercia, et une femme de 70 ans a été évaluée par les ambulanciers paramédicaux.

La police de Kingston, qui supervise un arrondissement de la zone orange pour les tempêtes, a averti les automobilistes de « conduire prudemment » et de se rappeler qu’ils ne « conduisaient pas de sous-marin ».

La force a déclaré dans un tweet: « N’oubliez pas de conduire prudemment.

« Rappelez-vous également que vous ne conduisez pas un sous-marin.

« N’entrez pas dans ce qui pourrait être de l’eau profonde.

« Faites attention à votre vitesse et à votre distance, car les distances d’arrêt seront plus grandes. »

La pluie a mis fin à la canicule en début de semaine, décevant potentiellement tous ceux qui espéraient un voyage sec et ensoleillé sur la côte.

Le reste du pays devrait connaître une fin de semaine nuageuse et plus calme tandis que le soleil est attendu en Écosse.

Les températures devraient à nouveau augmenter dans la plupart des endroits lundi alors que les tempêtes se dissipent, le mercure devant atteindre 26C à Londres, 25C à Édimbourg, 24C à Cardiff et 22C à Belfast.

Le Met Office a prédit des nuages ​​précoces dans certaines parties du nord et de l’est qui se déplaceront jusqu’en Écosse, ainsi que des éclaircies et des averses éparses dans la plupart des endroits tout au long de la journée.

Une femme marche dans un chemin inondé à St James’s Park, dans le centre de Londres Crédit : PA

La foudre frappe près du gratte-ciel The Shard vu à travers de fortes pluies lors d’une tempête de masse sur la ville Crédit : Alamy

Soleil pour le nord de la Grande-Bretagne et de l’Irlande du Nord, éclairs et averses pour le sud

Beau temps aujourd’hui pour UKBT Grand Slam Series Volleyball 2021 inhPortobello, Édimbourg, Écosse Crédit : Alamy