Météo au Royaume-Uni – Des avertissements d’inondation sont en place pour le sud de l’Angleterre lors du lessivage du week-end avant que les Britanniques ne se prélassent dans une vague de chaleur de 30 ° C

La promesse précoce de JUIN de températures caniculaires et de soleil éblouissant s’est éteinte – et les sudistes ont été invités à se préparer à quelques jours de lessivage.

Mais il y a des nouvelles beaucoup plus brillantes pour les jours à venir – avec des sommets de 30 ° C possibles la semaine prochaine.

Un temps misérable est prévu dans le sud demain et lundi Crédit : ©Graham Hunt

Mais il y a aussi des nouvelles encourageantes – avec le mercure qui devrait monter en flèche plus tard la semaine prochaine Crédit : Alamy

Un avertissement météorologique pour la pluie a été émis pour dimanche et lundi, bien qu’à partir de mardi, le soleil fera un retour bienvenu

Un avertissement jaune – signifiant «être prêt» – a été émis pour de vastes pans du sud dimanche et lundi.

Ceux qui vivent entre Cornwall et Portsmouth dans le sud, et aussi loin au nord que Swansea au Pays de Galles, ont été informés de s’attendre à un trempage dans les jours à venir.

L’avertissement entre en vigueur demain à 14 heures – et il ne prendra fin que lundi matin.

Cela signifie que les navetteurs peuvent être confrontés à des routes inondées, tandis que les trains pourraient être retardés, selon le Met Office.

Mais les habitants du Nord devraient profiter d’une période beaucoup plus lumineuse – comme l’ont dit les météorologues: « Il y aura une scission nord-sud dans le temps au cours des prochains jours.

« La haute pression le maintiendra principalement au sec et s’installera dans le nord du Royaume-Uni, mais la basse pression apportera davantage de pluie dans les zones centrales et méridionales. »

Et les adorateurs du soleil ont désespérément besoin de l’été pour faire un retour après une période tout à fait sombre, n’auront peut-être qu’à tenir quelques jours de plus.

Le mois de juin était prometteur – mais le temps n’a depuis pas été à la hauteur des attentes Crédit : ©Graham Hunt

La nuit dernière, un temps terrible a frappé Londres – provoquant des inondations de maisons Crédit : Twitter

Une mini tornade a fait tomber des débris et arraché des arbres du sol Crédit: UkNewsinPictures

C’est le moment choquant où un résident a capturé le phénomène météorologique bizarre au-dessus de Barking Crédit : UNKIP

Et il y a eu beaucoup de temps grizzly ailleurs, y compris à Sunderland, où d’énormes vagues ont fouetté le bal Crédit : NNP

Les bookmakers pensent que le mercure montera à 30°C la semaine prochaine.

Le 1er juillet est jeudi – et on espère que le soleil reviendra pour la fin juin.

Un panache espagnol frappera le Royaume-Uni à l’arrivée du nouveau mois, et Ladbrokes a réduit à seulement 4/1 les chances que des sommets torrides soient en route.

C’est aussi juste un coup 7/2 qui le mois prochain restera dans l’histoire comme le mois de juillet le plus chaud jamais enregistré.

Jessica O’Reilly de Ladbrokes a déclaré : « On dirait que juin va se terminer en beauté et juillet va commencer par un autre encore plus gros alors que le panache espagnol voit les températures monter en flèche. »

La météo de ce mois de juin a viré sauvagement entre le sublime et le ridicule.

Au début du mois, les Britanniques ont subi une magnifique canicule de 10 jours, avec des températures plus chaudes que le sud de la France ou Ibiza.

Mais il y a des jours meilleurs à venir pour les Britanniques affamés de soleil Crédit : Alamy

Ceux qui cherchent désespérément à se prélasser à nouveau sur des plages comme Lyme Regis auront la chance la semaine prochaine Crédit : ©Graham Hunt

Un paddleboarder prend les vagues à Minster on Sea, Kent Crédit : Alamy

Les bookmakers ont réduit les chances que le mercure atteigne 30 °C la semaine prochaine Crédit : Alamy

Mais ces derniers jours, le mercure a plongé – et la nuit dernière, une « tornade » et des crues éclair ont laissé une traînée de destruction dans l’est de Londres.

Des arbres ont été abattus, des briques de murs renversés ont atterri sur des routes et des voitures, et des chaussées ont été submergées.

Cependant, après lundi, le pire pourrait être passé pendant un certain temps.

Il est prévu que les températures commenceront à grimper à partir de mardi prochain – avec un maximum de 23 °C attendu pour les huitièmes de finale de l’Euro 2020 de l’Angleterre contre l’Allemagne à Wembley.

Le mercure remontera ensuite mercredi et jeudi, avec un retour du soleil tant attendu.

Juillet sera inauguré par des hautes pressions d’Europe occidentale et septentrionale.

Le ciel bleu sera entraîné par un courant-jet lent qui traversera le pays.

Et selon les prévisions à long terme de la BBC, une vague de chaleur pourrait frapper la majeure partie du pays le mois prochain.

Le diffuseur a déclaré: « Les modèles informatiques sont très enthousiastes à l’idée de développer un fort anticyclone à notre est au-dessus de l’Allemagne et en Scandinavie d’ici la mi-juillet.

« Ce serait un modèle très chaud pour le Royaume-Uni avec un potentiel de vagues de chaleur. »