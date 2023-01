Météo au Royaume-Uni: de fortes chutes de neige pourraient déclencher des coupures de courant alors que le pays gèle

De fortes chutes de neige pourraient entraîner des coupures de courant et des fermetures de routes dans certaines parties du Royaume-Uni, car le pays est frappé par un temps glacial qui a provoqué des perturbations à grande échelle. Le Met Office a émis mardi un certain nombre d’avertissements météorologiques jaunes et oranges pour la neige et la glace, l’Écosse devant être la plus touchée. Un avertissement orange pour de fortes chutes de neige est en place pour certaines parties de l’est de l’Écosse, y compris Inverness et Aberdeen, à partir de 15 heures mardi, les conducteurs d’avertissement du Met Office devant être bloqués. Avec jusqu’à 15 cm de neige attendus dans la région, il a déclaré que certaines communautés rurales pourraient être coupées, qu’il y aurait des annulations de trains et d’avions, que la couverture de téléphonie mobile pourrait être affectée et que des coupures de courant étaient probables. Des avertissements jaunes pour la neige et la glace sont en place pour le Pays de Galles, le Devon et les Cornouailles, les West Midlands, le nord-ouest, le sud-ouest de l’Écosse et l’Irlande du Nord mercredi. Mardi, le public a été invité à ne voyager que s’il était “absolument essentiel” dans certaines régions du pays. La police d’Avon et de Somerset a déclaré qu’elle conseillait au public de rester en dehors des routes après avoir reçu plus de 100 rapports d’incidents liés à la route en cinq heures. Cinquante-trois collisions routières ont été signalées à la police entre 18 heures et 23 heures lundi, la majorité en raison des conditions météorologiques glaciales. Mardi matin, un incident grave s’est déclaré après qu’un bus à impériale transportant 70 passagers s’est renversé sur l’A39 dans le Somerset, faisant des dizaines de blessés. Le surintendant Mark Runacres a déclaré: «Nous conseillons au public de ne voyager que là où c’est absolument essentiel en raison des conditions de conduite dangereuses. Si un déplacement est nécessaire, nous demandons au public de faire preuve d’une extrême prudence et de prévoir plus de temps pour voyager. » Le Met Office a déclaré que lundi soir était la plus froide de l’année au Royaume-Uni jusqu’à présent, avec un minimum de -9,8 ° C enregistré à Topcliffe, dans le North Yorkshire, et toute l’Angleterre devrait connaître un temps froid jusqu’à 9 heures du matin vendredi. Jason Kelly, le météorologue en chef du Met Office, a déclaré: « Des conditions froides, glaciales et parfois neigeuses sont prévues cette semaine, le Royaume-Uni connaissant davantage un régime nord-ouest, avec des températures bien inférieures à la moyenne pour la période de l’année. Des averses hivernales sont probables à certains moments de la semaine dans le nord de l’Angleterre. Inscrivez-vous pour Première édition Newsletter quotidienne gratuite Archie Bland et Nimo Omer vous guident à travers les meilleures histoires et ce qu’elles signifient, gratuitement tous les matins de la semaine

Un véhicule bloqué près de l'hippodrome inondé de Worcester, après des jours de fortes pluies, a fait éclater la rivière Severn. Photographie: Jacob King / PA

L’Agence britannique de sécurité sanitaire a également encouragé les gens à rester au chaud et à faire attention aux personnes les plus exposées aux effets du froid.

Pendant ce temps, l’Agence pour l’environnement (EA) a déclaré que ses agents travaillaient 24 heures sur 24 pour protéger les maisons et les entreprises le long de la rivière Severn, avec plus de 25 avertissements d’inondation en place dans le Worcestershire, le Herefordshire et le Shropshire.

Dans toute l’Angleterre, il y avait 83 avertissements d’inondation en place mardi après-midi, ce qui signifie que des inondations sont attendues, l’East Sussex, l’île de Wight et d’autres régions du sud-est de l’Angleterre devant être touchées.

L’EA a déclaré que les rivières des West Midlands et du nord-est de l’Angleterre resteraient probablement élevées pendant les quatre prochains jours et pourraient entraîner de nouvelles inondations.