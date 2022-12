Météo au Royaume-Uni: de fortes chutes de neige frapperont la Grande-Bretagne après Noël dans une explosion arctique glaciale de -11 ° C – et cela devrait durer des SEMAINES

Le réveillon du Nouvel An pourrait être un voile blanc si les températures chutent à -11 ° C.

Les prévisions à long terme suggèrent que de fortes chutes de neige et des conditions hivernales pourraient frapper certaines régions juste à temps pour sonner en 2023.

La patinoire naturelle d’Upware, dans le Cambridgeshire, qui a fondu en raison du temps plus chaud Crédit : Bav Media

Les nageurs marchent sur une baie de Cullercoats couverte de neige sur la côte nord-est Crédit : PA

Les cartes météorologiques montrent la formation de certaines parties de l’Écosse le soir du Nouvel An 1 crédit

La vague de froid post-Noël devrait frapper le 26 décembre et durer jusqu’en janvier.

Les cartes météorologiques WX indiquent qu’il pourrait même se poursuivre pendant plusieurs semaines, avec des vents de -11 ° C prévus pour le nord de l’Angleterre et l’Écosse.

Il pourrait voir une répétition de l’explosion glaciale de ce mois-ci, qui a semé le chaos sur les routes, les voies ferrées et les pistes britanniques.

Le mercure est tombé à -17,3 ° C à Braemar, dans l’Aberdeenshire – la température la plus froide depuis le 11 février 2021 – avant d’augmenter de façon spectaculaire pendant ce qui a été surnommé le “grand dégel”.

Des milliers de foyers à travers le Royaume-Uni se sont retrouvés sans eau après que le saut a provoqué l’éclatement des tuyaux.

Aucun avertissement météorologique n’est actuellement en vigueur, mais le Met Office a prédit “de fréquentes averses hivernales” à partir de lundi.

Il y a un risque de neige le lendemain de Noël avant de devenir beaucoup plus probable au cours de la période allant jusqu’au 4 janvier.

La prévision se lit comme suit: “Probablement une période de temps assez venteuse et changeante, avec de la pluie et parfois de la neige, entrecoupée de périodes plus froides et plus lumineuses.

“Au début de l’année, les incertitudes dans les prévisions augmentent, mais une crête de haute pression peut apporter un intermède plus calme pour beaucoup avec des conditions plus largement plus froides, du gel pendant la nuit et des journées fraîches et ensoleillées.

“Des averses hivernales sont également possibles, notamment dans les zones côtières.”

Alors que “la confiance reste faible” jusqu’au 19 janvier, les prévisionnistes ont déclaré qu’ils s’attendaient à ce qu’il soit “humide et venteux” avec “un risque de neige”.

Les températures seront autour ou légèrement inférieures à la normale, avec des conditions plus froides se développant au milieu du mois.

Le météorologue Alex Deakin a déclaré: “Après Noël, un début doux puis devenant plus froid avec de la neige possible à certains endroits.”

Le temps humide peut ajouter aux craintes d’inondation existantes en place dans toute l’Angleterre.

Trois avertissements et 21 alertes sont en vigueur, principalement dans les Midlands et le sud.

GEL-DÉGEL

Malgré les averses potentielles, de nombreux Britanniques font face à un Noël sec car Southern Water n’a pas réussi à réparer les tuyaux éclatés près de chez eux.

À quelques jours de la fin, des stations d’eau en bouteille d’urgence ont été installées dans les zones touchées et le fournisseur d’eau a promis de fournir des fournitures aux personnes vulnérables qui ne peuvent pas la récupérer.

Bob Collington, directeur de l’exploitation, a déclaré: “Nous sommes actuellement confrontés à une pression importante sur notre approvisionnement en eau dans certaines parties du Hampshire, causée par une combinaison de facteurs, notamment des fuites résultant du récent événement de” gel / dégel “.

“Cela signifie que la demande en eau dépasse la capacité de nos sites de traitement de l’eau à maintenir les robinets ouverts.

“Nous avons travaillé dur pour résoudre ce problème, en s’attaquant aux fuites et en stabilisant l’approvisionnement, mais au cours des dernières 24 heures, nous avons dû prendre la décision difficile de réduire l’approvisionnement afin de protéger les infrastructures critiques du Hampshire comme les hôpitaux.

“Cela signifie qu’un nombre important de maisons sont sans eau ou ont une basse pression et cela devrait se poursuivre jusqu’à au moins vendredi.

“Nous sommes vraiment désolés pour les perturbations et les inconvénients que cela cause, en particulier dans les jours précédant Noël.

“Nous travaillons aussi dur que possible pour reprendre le service complet d’ici dimanche.”

Un véhicule traverse les eaux de crue sur une route près de Dorchester dans le Dorset Crédit : ©Graham Hunt

Les températures devraient chuter après Noël 1 crédit