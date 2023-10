La TEMPÊTE Babet devrait faire encore plus de dégâts aujourd’hui après que les inondations ont fait un mort et que le pays a été inondé de pluie.

Les Britanniques sont désormais avertis que « les pires impacts sont encore à venir », les responsables exhortant la population à faire attention au milieu des averses.

De graves inondations à Londres ont provoqué des conditions de conduite dangereuses avec un moteur renversé Crédit : UKNIP

Certains fêtards de Leeds ont bravé la tempête tôt le matin Crédit : NB PRESSE LTÉE

Des conditions humides et venteuses ont marqué le début de la journée à Londres Crédit : George Cracknell Wright

De fortes pluies hier ont provoqué des inondations dans l’Essex et un conducteur de camionnette a été submergé Crédit : Stephen Huntley/HVC

La piscine d’eau de mer Shoalstone à Brixham, Devon, a été gravement endommagée par la tempête Babet

Hier, les flics ont confirmé que le corps d’une femme de 57 ans avait été retrouvé dans une rivière à Angus – où une alerte météo rouge est en vigueur.

La femme est décédée tragiquement après que de fortes pluies et des vents l’ont emportée alors que la tempête faisait rage.

Tout en exhortant les gens à rester chez eux et à éviter de voyager, la vice-première ministre Shona Robison a déclaré : « La tempête Babet en est encore à ses débuts et les pires impacts sont encore à venir. »

Le Met Office a émis une série d’avertissements météorologiques, notamment des alertes concernant des quantités de pluie potentiellement mortelles et des vents violents susceptibles de provoquer des pannes de courant.

La mort tragique de la femme est survenue alors que la ville de Brechin, dans l’Aberdeenshire, a reçu l’ordre d’évacuer alors que les intempéries faisaient des ravages.

Plus de 350 propriétés ont été informées qu’elles avaient 24 heures pour sortir en raison de pluies « exceptionnelles ».

Les équipes de secours frappent aux portes et exhortent les gens à évacuer depuis hier après-midi, alors que le Met Office a émis un avertissement météo rouge « risque pour la vie ».

Le Conseil d’Angus a également averti les résidents qu’ils doivent évacuer si on le leur demande – car les crues maximales devraient atteindre 1h du matin et 8h du matin aujourd’hui.

Le conseil a déclaré que 87 autres maisons à Tannadice et Finavon seraient priées d’évacuer en raison du risque de graves inondations.

La rare alerte rouge en Écosse au vent et à la pluie couvre une zone allant du sud de l’Aberdeenshire et d’Angus jusqu’à la périphérie de Dundee et Perth.

L’avertissement reste en vigueur jusqu’à midi aujourd’hui.

Et le temps pluvieux ne montre aucun signe de ralentissement avec des averses qui devraient se déplacer vers le sud vendredi et pendant le week-end.

Mme Robison a déclaré : « La protection du public est notre priorité immédiate et nous coordonnons un effort national pour garantir la sécurité des personnes.

« L’avertissement rouge a été étendu à d’autres régions de l’Écosse et nous nous attendons à ce que les conditions météorologiques se détériorent sérieusement du jour au lendemain.

« Notre message est clair : si vous habitez dans les zones couvertes par l’avertissement rouge, veuillez rester chez vous et ne voyagez pas, à moins qu’il ne vous soit conseillé de vous installer dans un centre de repos.

« Avec des avertissements météorologiques en place pour une grande partie du pays, j’exhorte tout le monde à être vigilant et à faire preuve d’une extrême prudence. Peu importe où vous vivez, assurez-vous de rester informé des conditions affectant votre région. »

Pendant ce temps, un avertissement météo jaune concernant la pluie est entré en vigueur hier à 22 heures dans le sud-est de l’Angleterre, alors que de fortes averses commençaient à se propager vers le sud.

L’avertissement reste en vigueur jusqu’à 9 heures du matin aujourd’hui.

En Irlande, l’armée a été déployée après que le conseil du comté de Cork a déclaré que plus d’un mois de pluie était tombé en 24 heures, provoquant des inondations sans précédent.