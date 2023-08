Météo au Royaume-Uni: date exacte du tonnerre, de la pluie et des vents forts à frapper après une brève période ensoleillée – avec plus d’averses en route

THUNDER, pluie et vents violents devraient frapper la Grande-Bretagne – mettant fin à la brève période ensoleillée.

Le temps sauvage est sur le point de battre le Royaume-Uni – avec des averses qui devraient tremper le pays.

Les Britanniques sont avertis de se préparer aux conditions hivernales – encore une fois 1 crédit

Les vents et la pluie devraient se lever aujourd’hui – comme ce fut le cas à Porthcawl, au Pays de Galles la semaine dernière Crédit : Getty

Le Met Office prédit que les conditions estivales seront écourtées aujourd’hui, avec des périodes plus fraîches.

Il a dit qu’aujourd’hui apporterait: « Un mélange de périodes ensoleillées et d’averses venteuses.

« Les averses les plus fréquentes et les plus fortes dans le nord-ouest, potentiellement orageuses parfois, tandis que plus dispersées dans le sud-est.

« Breezy pour beaucoup et se sentant un peu moins chaud que vendredi. »

Le temps moins souhaitable devrait également se poursuivre ce soir, a-t-il déclaré.

Les prévisionnistes ont prédit: « Les averses s’atténuent généralement à l’intérieur des terres avec des périodes claires se développant, mais certaines se poursuivant pendant la nuit dans les comtés côtiers de l’ouest.

« Rester venteux, en particulier le long des côtes ouest, ce qui évitera qu’il ne devienne trop froid. »

Met Office a déclaré qu’il y aurait probablement plus d’averses dans le nord-ouest demain, également avec un risque de grêle et de tonnerre en Écosse.

Cela survient quelques jours seulement après que les Britanniques ont profité de trois jours de soleil.

Certaines parties du Royaume-Uni ont vu des températures atteignant constamment 22 ° C dans les jours à venir.

Après un temps magnifique en juin, le pays a été frappé par des conditions sombres alors que les Britanniques ont été battus par le vent et la pluie ces dernières semaines.

Le météorologue du Met Office, Simon Partridge, a déclaré: «Alors que nous entrons dans le week-end, nous verrons lentement les températures revenir à des adolescents élevés, à 20 ° C tout au long du week-end.

« Il y aura des averses mais il y aura aussi beaucoup de soleil, donc ce ne sera pas aussi mauvais que les week-ends précédents que nous avons vus récemment. »

À l’avenir, les prévisions à long terme suggèrent qu’un temps plus « instable » est à venir la semaine prochaine, avec quelques averses « fortes et orageuses » à travers le pays.

Cette tendance devrait se poursuivre vers la fin du mois, clôturant un été humide et venteux.