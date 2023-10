Météo au Royaume-Uni : date exacte des avertissements jaunes pour fortes pluies frapperont la Grande-Bretagne avec un risque d’inondations plus dangereuses et de chaos dans les voyages

De fortes pluies devraient inonder la Grande-Bretagne dans les prochains jours – avec de nouveaux avertissements d’inondations dangereuses et de chaos dans les voyages.

Des averses ont balayé l’Écosse ce week-end, provoquant des glissements de terrain massifs et la fermeture de routes principales.

Queen’s Avenue à Perth, en Écosse, a été inondée hier après que Craigie Burn ait fait éclater ses berges au milieu de fortes pluies. Crédit : Agence photo du Perthshire

Un autre avertissement de pluie est désormais en vigueur pour certaines parties du pays à partir de 6 heures du matin demain. Crédit : Bureau MET

Aberfeldy Caravan Park a été submergé hier alors que les eaux de crue ont balayé Crédit : Alay

Au plus fort des inondations, 10 personnes ont dû être évacuées de l’une des cales par un hélicoptère de sauvetage.

Cela est intervenu après que le Met Office a émis trois avertissements météorologiques concernant les tempêtes.

Aujourd’hui, les prévisionnistes ont placé une nouvelle alerte sur l’ouest de l’Écosse.

L’alerte météo jaune est en vigueur demain à partir de 6h00 jusqu’à 21h00.

Il prévient qu’il existe un risque d’inondations supplémentaires et de chaos dans les déplacements, avec le risque que l’eau pénètre dans les maisons et les entreprises.

Le Met Office a prévenu : « Les embruns et les inondations pourraient entraîner des conditions de conduite difficiles et certaines fermetures de routes.

« En cas d’inondation, il existe un léger risque de retard ou d’annulation des services de train et de bus.

« Il existe un faible risque que des maisons et des entreprises soient inondées, causant des dommages à certains bâtiments. »

Les prévisionnistes ont prévenu que le temps humide persisterait en Écosse et en Irlande du Nord, mais que d’autres régions du pays seraient sèches.

Il a indiqué que demain le temps serait principalement venteux dans le nord, mais a ajouté : « Ailleurs, le temps est généralement sec avec un soleil chaud se développant, bien que du brouillard affecte certaines côtes sud et ouest ».

Pour la période de mercredi à vendredi, le Met Office a déclaré : « Pluie se déplaçant vers le sud sur l’Angleterre et le Pays de Galles mercredi. Soleil et averses venteuses ailleurs.

« Plutôt beau, mais plus frais jeudi. Humide dans le sud vendredi, plus lumineux, averses plus au nord. »

Mais malheureusement, le temps pluvieux ne disparaît pas.

Dans ses prévisions à long terme, le Met a déclaré : « De fortes pluies devraient arriver dans le sud-ouest tôt vendredi, se propageant ensuite vers le nord-est dans les parties centrales du Royaume-Uni.

« Plus au nord, un mélange d’averses et de périodes ensoleillées est probable, avec un potentiel de vents forts et violents par endroits.

« Au cours du week-end, un thème général d’averses devrait devenir plus répandu, les meilleures conditions sèches étant susceptibles de se trouver dans le sud-ouest. »

Ce week-end, l’Écosse a été avertie d’un « danger pour la vie » : des inondations étaient attendues, ainsi que d’éventuelles coupures d’électricité et des communautés isolées.

Les services ferroviaires ont été confrontés à de graves perturbations et les conducteurs ont été invités à rester à l’écart des routes alors que les eaux de crue coulaient sur les autoroutes.

La ville montagneuse de Callander a été inondée hier lorsque la rive de la rivière Teith s’est brisée. Crédit : Alay