Météo au Royaume-Uni : date exacte de fortes pluies et de vents forts frapperont la Grande-Bretagne alors que les avertissements météorologiques jaunes frappent

Les BRITS se préparent à de fortes pluies et à des vents forts avec des avertissements météorologiques jaunes émis par le Met Office.

Le temps humide et venteux devrait se poursuivre cette semaine après la chute des températures ces derniers jours.

Les membres du public bravent la pluie et les vents violents à Manchester vendredi Crédit : LNP

De fortes pluies ont provoqué l’inondation des routes dans l’Essex ce week-end Crédit : Stephen Huntley/HVC

La neige est arrivée sur la montagne de Cairngorm, en Écosse, ce week-end Crédit : Northpix

Des avertissements météorologiques jaunes sont émis en Écosse Crédit : Bureau MET

Les Britanniques ont vu le mercure plonger et ont lutté contre la neige en Écosse, nombre d’entre eux connaissant des températures inférieures à zéro pendant la nuit.

Aujourd’hui, le Met Office met en garde contre des « perturbations importantes », en particulier dans l’est et le centre de l’Écosse, où des précipitations exceptionnellement élevées devraient toucher des zones aux sols déjà saturés.

Le temps instable devrait se généraliser à partir du milieu de la semaine, mais débutera mardi.

Le Met Office a déclaré: « Un temps humide et de plus en plus venteux se déplacera dans un premier temps vers le sud-ouest de l’Angleterre et du Pays de Galles mardi, pour finalement se propager plus largement à travers le Royaume-Uni jusqu’à mercredi. »

Le prévisionniste national a également émis des avertissements météorologiques jaunes concernant la pluie dans diverses régions d’Écosse de jeudi à 6 heures du matin jusqu’à samedi minuit.

Les zones mises en avant comprennent Angus, Dundee, Perth et Kinross, Stirling, Aberdeen, Aberdeenshire, Moray et Highland.

Le Met Office affirme que ce sera une autre « journée plutôt froide » au Royaume-Uni après un début froid ce matin.

Mais les prévisionnistes ont déclaré qu’il y aurait de nombreuses périodes ensoleillées une fois que la brume matinale ou le brouillard se dissiperait.

Il pourrait y avoir des averses éparses dans l’extrême nord et l’extrême sud-est, mais celles-ci seront principalement légères.

Cependant, les prévisionnistes disent que le temps sera généralement sec pendant la nuit, mais qu’il redeviendra frais avec de possibles gelées locales.

Mais le Met Office affirme que cela ne devrait pas être aussi répandu que les nuits précédentes, car les nuages ​​vont augmenter du sud-ouest.

Pour demain, les prévisionnistes prévoient une journée généralement sèche avec des éclaircies et des éclaircies pour beaucoup.

Les météorologues pensent que le temps deviendra plus venteux du sud-ouest plus tard et que ces régions connaîtront quelques pluies.

Le météorologue en chef adjoint, Steven Keates, a déclaré : « De nombreuses régions du Royaume-Uni connaîtront une période météorologique très instable au cours de la seconde moitié de la semaine à venir, jusqu’au week-end prochain.

« Un certain nombre de régions peuvent connaître beaucoup de pluie ainsi que des vents violents par moments.

« L’est et le centre de l’Écosse sont particulièrement préoccupants en ce moment, où des précipitations exceptionnelles pourraient s’accumuler, tombant sur des sols déjà saturés après de fortes pluies récentes. Cela pourrait entraîner des perturbations importantes et généralisées.

« Avec une période météorologique aussi instable et potentiellement impactante, nous vous recommandons de rester au courant des prévisions pour votre région et de garder un œil sur les avertissements du Met Office, du SEPA et des autorités locales. »