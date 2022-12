Météo au Royaume-Uni – Chaos de voyage sur les routes enneigées et verglacées après que des milliers de personnes soient restées sans électricité – tandis que les grèves de train apportent plus de misère

Les BRITS ont été frappés par le chaos des voyages avec des grèves de trains et des routes verglacées après que des milliers de personnes se soient retrouvées sans électricité en raison de conditions glaciales.

Les navetteurs ont été plongés dans une deuxième journée de graves perturbations ferroviaires alors que les grèves des trains se poursuivaient dans un climat arctique.

Il y a de nouveau de graves perturbations des déplacements sur les routes 1 crédit

La gare de Paddington était déserte ce matin grâce aux grèves des trains Crédit : LNP

Les conditions glaciales et neigeuses associées aux grèves des trains ont provoqué le chaos des voyages Crédit : Gary Stone

La vague de froid au Royaume-Uni se poursuit aujourd’hui Crédit : Bureau MET

Et cela a eu un effet d’entraînement pour les automobilistes avec des routes principales comme la M25 et la M11 fortement encombrées.

Cela survient alors que le Met Office a prolongé un avertissement jaune pour la neige et la glace couvrant le nord de l’Écosse et le nord-est de l’Angleterre jusqu’à vendredi midi.

Les Britanniques se préparent à un temps plus glacial cette semaine, les écoles étant obligées de fermer et les zones laissées sans électricité.

Pendant ce temps, des milliers de personnes aux Shetland ont passé une deuxième nuit sans électricité dans des conditions glaciales.

2 800 foyers ont été touchés par les coupures, les Scottish and Southern Electricity Networks (SSEN) avertissant qu’une restauration complète n’est probable que d’ici la fin de la semaine.

Après que les températures ont chuté à -17,3 ° C lundi soir, marquant la nuit la plus froide de l’année, un temps plus glacial est sur le point de se produire.

La nation a été avertie de se préparer à la chute d’une multitude de choses blanches – avec jusqu’à 10 cm attendus sur un terrain plus élevé.

Le temps glacial avait déjà forcé des fermetures de routes, des annulations de trains et même des vols supprimés.

Environ la moitié des lignes ferroviaires britanniques seront fermées aujourd’hui, alors que des milliers de membres de Network Rail et 14 sociétés d’exploitation ferroviaire se retirent dans le différend de longue date sur les salaires, les emplois et les conditions.

De nombreuses régions du pays n’auront aucun service, y compris la plupart de l’Écosse et du Pays de Galles.

Alors que les fêtes dans les bureaux étaient supprimées et que les bars et les pubs restaient vides, Rishi Sunak, le dur à cuire Mick Lynch, a été exhorté à ne pas gâcher “un temps précieux pour nous tous”.

Le Premier ministre a également appelé le chef syndical Mick et sa foule à “réfléchir attentivement à leurs prochaines étapes”.

La porte-parole du Met Office, Becky White, a déclaré que les zones couvertes par les avertissements météorologiques pouvaient voir jusqu’à 10 cm de neige fraîche sur un terrain plus élevé.

“Nous pourrions voir quelques nouveaux centimètres d’accumulation de neige”, a-t-elle déclaré.

“Nous pouvions voir environ 1 à 4 cm aux niveaux inférieurs et 5 à 10 cm sur les hauteurs à travers les Highlands.”

Des avertissements de neige et de glace sont également en place dans le sud-ouest jusqu’à 10h00 mercredi.

“Il y aura un risque de glace à travers le pays au cours des prochains jours, mais particulièrement ce soir”, a-t-elle déclaré.

“Il y a une bande de pluie qui arrive du sud-ouest, mais elle peut se transformer en neige lorsqu’elle atteint la terre.”

Mais la météo de jeudi s’annonce beaucoup plus ensoleillée même si la vague de froid va continuer.

Le Met Office a déclaré: “La plupart des endroits seront très froids mais bien car ils seront secs avec beaucoup de soleil d’hiver bien qu’il y ait des zones de nuages ​​​​dans le nord de l’Écosse qui persisteront pendant la journée et quelques plaques de brume et de brouillard seront très lent à se dégager. Une menace d’averses hivernales dans le nord de l’Écosse.