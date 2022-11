Météo au Royaume-Uni: chaos de voyage avec des avertissements de brouillard jaune pour de vastes parties de la Grande-Bretagne, entraînant de graves retards

Des avertissements de brouillard sont en vigueur pour une grande partie de la Grande-Bretagne ce matin.

La visibilité sera sévèrement réduite à travers l’Angleterre, l’Ecosse et l’Irlande du Nord, faisant craindre un chaos de voyage généralisé.

Un paysage étrange a été créé par le brouillard sur le Stray à Harrogate, North Yorkshire Crédit : Alamy

Le Met Office a émis plusieurs avertissements de brouillard jaune Crédit : MET OFFICE

Les prévisionnistes ont exhorté les automobilistes à faire attention sur les routes ou à éviter de conduire dans la mesure du possible.

Mais les services de bus et de train pourraient être retardés et il y a un risque d’annulation de vols par crainte de sécurité.

Les avions ont déjà été détournés de l’aéroport de Leeds Bradford en raison des conditions dangereuses.

L’avertissement de brouillard jaune du Met Office s’étend de Portsmouth à Middlesbrough et Carlisle en Angleterre, et à Dumfries et Galloway en Écosse.

Il couvre également la majeure partie de l’Irlande du Nord et est en place jusqu’à 11h.

Cependant, le brouillard “dense” et “têtu” persistera probablement toute la journée.

Les températures oscilleront à des chiffres bas avant l’heure du déjeuner, atteignant des sommets de seulement 11 ° C cet après-midi.

Mais il restera principalement sec, avec juste quelques averses légères.

Le meilleur de l’ensoleillement est attendu dans l’extrême nord et sud-ouest.

Le brouillard épars continuera jusqu’à demain avant de se dissiper d’ici la fin de la semaine de travail.

Le week-end s’annonce plutôt sec avec un peu de gel et sera “plutôt froid”.

La météorologue du Met Office, Clare Nasir, a déclaré: “La pression monte à travers le Royaume-Uni, ce qui signifie qu’il devient plus sec et plus froid avec un risque croissant de gel et de brouillard.

“Si vous sortez ce matin, couvrez-vous bien et sachez que le brouillard peut être dense, ce qui entraîne des conditions de conduite difficiles et une mauvaise visibilité.

“Tout au long de la matinée, ce brouillard tenace persistera avec un vrai mélange dans l’après-midi.

“Les températures vont vraiment avoir du mal; ce sera une journée terne et froide avec des températures inférieures à la moyenne pour cette période de l’année.

“Plus tard dans la semaine, de l’air froid et dense migrera de la mer du Nord avec des températures en chute libre.

“Où que vous soyez, il y aura un temps sec mais froid avec un risque de brouillard, de gel et quelques vieux jours frisquets.”