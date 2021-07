Météo au Royaume-Uni – Avertissements d’orage pour presque tout le pays alors que les Britanniques touchés par les inondations font face à un délavage de trois semaines

Des avertissements d’ORAGE ont été émis pour presque tout le pays alors que les Britanniques sont confrontés à un énorme lavage de trois semaines.

Trois jours d’alertes du Met Office sont en vigueur à partir d’aujourd’hui après des pluies torrentielles qui ont frappé les hôpitaux, les maisons et les stations de métro de Londres.

Le lessivage des vacances d’été au Royaume-Uni pourrait durer encore trois semaines, c’est à craindre Crédit : AFP

D’autres avertissements météorologiques ont été émis – bien que Londres, qui a subi des coups ce week-end, échappera au pire de la pluie Crédit: UkNewsinPictures

Les prévisionnistes disent qu’il y a beaucoup plus de temps misérable sur le chemin Crédit : PA

L’Écosse, le Pays de Galles et de vastes pans de l’Angleterre seront confrontés à des averses cette semaine

Les Britanniques ravagés par les inondations ont été avertis de se préparer à trois jours supplémentaires de misère orageuse – avec des vacances d’été très attendues en suspens.

Une série de nouveaux avertissements ont été émis pour la pluie entre aujourd’hui et jeudi après l’averse de dimanche.

Toutes les alertes manquent la capitale – une nouvelle qui soulagera les Londoniens déjà confrontés à d’énormes perturbations. Celui d’aujourd’hui couvre une zone entre le Kent et l’East Sussex.

Demain, une partie du pays entre le nord de l’Écosse et le centre du Pays de Galles sera confrontée à des averses, tandis que mercredi, l’Écosse et certaines parties de l’Angleterre entre Carlisle et Worcester subiront un coup dur.

Les précipitations de jeudi frapperont également l’Écosse.

Pendant ce temps, un avertissement d’inondation – signifiant « une action urgente est requise » – a été émis pour certaines parties de l’île de Wight le long de l’Eastern Yar.

On craint que 100 mm de pluie – un peu moins de quatre pouces – ne tombent sur l’île en quelques heures seulement.

Et 13 alertes ont été émises pour des régions du pays, notamment les riches Kingston, Richmond et Wandsworth à Londres, et Porlock Weir à Somerset.

Une centaine de patients ont été évacués d’un hôpital de Londres après qu’un bloc entier ait subi une panne de courant lors de fortes inondations.

L’hôpital de Whipps Cross à Leytonstone a exhorté les patients à utiliser d’autres A&E pour les soins d’urgence après que des orages ont frappé la capitale dimanche après-midi.

Pendant ce temps, l’hôpital voisin de Newham a précédemment exhorté les patients à rechercher un traitement d’urgence ailleurs, en tweetant: « Nous sommes toujours là si vous avez besoin de nous, mais pour nous aider pendant que nous réparons les choses, veuillez vous rendre dans un hôpital voisin si possible. »

‘L’HEURE DU REMBOURSEMENT’

Les prévisionnistes disent que le temps humide pourrait se poursuivre pendant encore trois semaines, avec des températures atteignant à peine le milieu de l’adolescence dans certaines régions.

Pendant ce temps, les pompiers ont sauvé des familles bloquées des voitures alors qu’un mois de pluie torrentielle a frappé Londres et le sud hier – et le Premier ministre a depuis remercié les services d’urgence pour leur travail.

Lamentablement, le Met Office dit qu’il n’y a pas grand-chose à suggérer que le temps s’améliorera dans les semaines à venir.

Les responsables disent : « Il y a des signaux provisoires suggérant que la haute pression pourrait devenir plus dominante à la mi-août. »

La météo de la BBC a déclaré que les prévisions resteraient instables jusqu’à la moitié du mois.

Et cette semaine, les météorologues ont prédit un temps venteux avec beaucoup de pluie cette semaine alors que le Royaume-Uni languit dans une zone de basse pression.

LAVAGE DES VACANCES D’ÉTÉ JUSQU’À LA MI-AOT

Jusqu’au milieu du mois prochain, nous risquons d’être battus par la pluie soufflée tout droit d’Islande.

Sarah Kent, du Met Office, a déclaré : « Les périodes ensoleillées de lundi matin laisseront place à des averses torrentielles dans l’après-midi.

« Ceux-ci seront lents, mais ils seront aléatoires. »

Pendant ce temps, l’ancien prévisionniste de la BBC, John Hammond, de Weathertrending, a déclaré : « Est-ce le moment de récupérer ? La basse pression du nord-ouest apportera une fin de mois plus fraîche.

« Cela se poursuivra en août – alors que le pic de la saison des vacances britanniques traditionnelles voit le temps britannique traditionnel. »

Cela survient alors que Londres a fait face à d’énormes inondations hier Crédit: UkNewsinPictures

La station DLR de Pudding Mill Lane était sous l’eau pendant le déluge Crédit : Rob Day

Des habitants courageux ont pataugé dans les eaux de crue pour sauver les passagers d’un bus Crédit : TV indépendante

Des avertissements d’inondation ont été émis, les habitants de l’île de Wight devant faire face à des problèmes aujourd’hui

La canicule de la semaine dernière est directement responsable du mauvais temps.

Le météorologue Steven Keates a déclaré que les courants d’air chaud s’élevant de la terre après le souffle de chaleur ont rencontré de l’air plus froid plus haut dans l’atmosphère, ce qui a entraîné d’énormes tempêtes de pluie.

Londres a connu le pire des temps au cours du week-end – avec deux grands hôpitaux contraints d’exhorter les patients à rester à l’écart.

Les hôpitaux de Whipps Cross et de Newham ont exhorté les patients à utiliser d’autres A&E pour les soins d’urgence après que les orages ont frappé la ville hier.

Et des vidéos partagées sur les réseaux sociaux montrent l’ampleur des inondations dévastatrices.

Un clip montre un bus coincé dans une rue inondée, tandis que des résidents courageux aident les passagers à s’échapper en toute sécurité.

Les habitants ont utilisé un petit bateau gonflable et se sont couverts les jambes avec des sacs poubelles pour se protéger alors qu’ils aidaient les gens à descendre du bus à Hackney Wick.

Une autre vidéo montre la station DLR de Pudding Mill Lane complètement inondée, l’eau se déplaçant rapidement lorsqu’un passager se tient debout dans les escaliers.

À Whitechapel, un supermarché Sainsbury’s a été laissé sous l’eau, le personnel essayant d’éliminer l’inondation alors que les clients attendaient à l’extérieur.

Des bus autour de la ville ont également été bloqués à la suite d’inondations, des maisons et des entreprises ayant été endommagées par l’eau.

Les piétons ont enlevé leurs chaussures pour rentrer chez eux à travers les eaux de crue, tandis qu’à Wanstead, dans l’est de Londres, la police a déclaré un incident majeur après que des familles avec enfants ont été piégées dans leurs voitures en eau profonde.

D’autres ont aidé les conducteurs à pousser leurs voitures contre les inondations soudaines dans la capitale Crédit : AFP

La misère survient quelques jours seulement après que les Britanniques se soient baignés sous un soleil de 32 ° C Crédit : Alamy

Les prévisionnistes ont averti qu’il y avait beaucoup plus de pluie à venir cette semaine Crédit : Louis Wood

Un orage électrique a illuminé le ciel du Dorset ce week-end Crédit : BNPS

Plus tôt dans la journée, une BMW bloquée a été vue là où des crues éclair avaient frappé hier Worcester Park à Londres Crédit : Eyevine

Les habitants de Woodford, également dans l’est, ont été contraints d’utiliser des seaux, des balais et des planches de bois pour créer des défenses contre les inondations.

Une habitante, Mariya Peeva, a déclaré à Sky: « Mon fils est allé acheter de la nourriture au magasin local – au moment où il est revenu, toute la rue et le trottoir étaient déjà inondés et l’eau entrait par notre porte d’entrée. »

Les pompiers de Londres ont déclaré qu’il avait fallu plus de 600 appels pour des incidents d’inondation hier seulement.

Et à travers le Royaume-Uni, la zone la plus humide hier était St James’s Park à Londres, où 41,6 mm de pluie sont tombés.

Les mamans et les papas avec des enfants non scolarisés seront désespérés pour le retour des conditions ensoleillées torrides.

Mais il est à craindre que le temps misérable se poursuive jusqu’au milieu des vacances d’été – et dans de nombreuses régions, les températures auront du mal à atteindre le milieu de l’adolescence.

Un porte-parole du Met Office a déclaré : « Nulle part n’est à l’abri – c’est probablement une bonne façon de le dire.

« Londres a l’une des pires conditions météorologiques en ce moment. »

Brian Gaze, du site Weather Outlook, a déclaré : « C’est très décevant

pour les vacances scolaires après la canicule.

« Mais les températures pourraient pousser à 28°C en Écosse à partir de la mi-août alors que la haute pression se renforce à nouveau. »