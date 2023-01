Météo au Royaume-Uni: avertissement urgent avec des inondations dévastatrices et de fortes pluies à frapper aujourd’hui alors que des milliers de personnes sont touchées par des coupures de courant

Les BRITS ont reçu un avertissement urgent concernant des inondations dévastatrices et de fortes pluies alors que des milliers de personnes sont touchées par des coupures de courant.

Des avertissements météorologiques jaunes sont en place pour de grandes parties du Pays de Galles et du nord-ouest de l’Angleterre aujourd’hui, car des “pluies persistantes et fortes” devraient tomber sur un sol déjà humide.

Une femme dans le centre-ville de York après le débordement de la rivière Ouse Crédit : LNP

De fortes pluies ont également frappé Londres Crédit : George Cracknell Wright

Chiswick Mall a été submergé par une marée exceptionnellement haute hier Crédit : Alamy

Des milliers de maisons ont été éteintes par le mauvais temps, dont près de 200 près de Worcester, près de 130 à Exeter et plus de 150 à Morecambe, Lancs.

Le Met Office a déclaré que “de fortes pluies persistantes pourraient entraîner des perturbations” le matin pour les navetteurs.

Les éclaboussures et les inondations sur les routes entraîneront des retards tandis que les horaires des bus et des trains seront probablement impactés.

Des inondations de maisons et d’entreprises peuvent également se produire, selon le Met Office.

Et le service météorologique a déclaré que des précipitations totales de 60 à 80 mm pourraient également s’accumuler sur certaines parties de la Cumbrie, avec des averses “fortes et persistantes” également prévues au Pays de Galles.

La star de cinéma hollywoodienne George Clooney et ses voisins surveillaient avec impatience les niveaux d’eau de la Tamise aujourd’hui grâce à la pluie incessante.

La star de cinéma George, sa femme Amal et leurs enfants vivent dans un moulin de 10 millions de livres sterling à côté de la rivière tourbillonnante de Sonning, près d’Oxford.

Parmi des dizaines d’alertes aux inondations, l’Agence pour l’environnement a averti que les niveaux dans la Tamise sont préoccupants.

Le jardin et les pelouses de George ont été submergés par les inondations passées, il gardera donc un œil sur la Tamise alors qu’elle passe devant son moulin.

Plus en aval, d’autres tronçons de la rivière, dont Windsor et Eton, sont connus sous le nom de Millionaires Row car de nombreuses célébrités ont des maisons à proximité des rives de la Tamise.

L’EA a averti George et ses voisins, y compris l’ex-Premier ministre Theresa May, qui vit également à Sonning “Une inondation est possible – soyez prêt.

“Les niveaux de la rivière sont élevés sur la Tamise. Par conséquent, l’inondation des sentiers, des routes et des terres basses devrait se poursuivre sur la Tamise et ses affluents dans tout Oxford.

“Les prévisions sont pour une semaine instable, avec de fortes pluies et des totaux de précipitations élevés attendus mardi (10/01/23), suivies d’averses, parfois fortes, pendant le reste de la semaine.

“On s’attend à ce que le niveau des rivières monte lentement au cours des prochains jours en réponse aux précipitations avant de se stabiliser plus tard dans la semaine.

“Notre personnel d’intervention en cas d’incident exploite des déversoirs pour réduire les risques d’inondation.

“Veuillez rester en sécurité et conscient de votre environnement local, soyez conscient des eaux de crue et évitez d’utiliser des sentiers de faible altitude près des cours d’eau.”