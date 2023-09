Météo au Royaume-Uni – Avertissement La tempête Agnes pourrait « vous faire perdre pied » avec des vents de 80 mph de force ouragan

Les BRITS devraient être frappés par des vents de 80 mph qui pourraient « vous faire perdre pied » – alors que la tempête Agnes continue de faire des ravages.

De forts coups de vent allant jusqu’à 70 mph ont déjà été enregistrés alors que certaines parties du Royaume-Uni et de l’Irlande s’approchent du seuil des ouragans.

Les gens marchent le long de la promenade Clontarf à Dublin aujourd’hui alors que des vents de 80 mph sont prévus Crédit : PA

Un homme se débat aujourd’hui avec son parapluie à Manchester Crédit : Zenpix

De forts coups de vent frapperont les zones côtières Crédit : Bureau MET

Le Met Office définit un ouragan comme « des vents soutenus près de la surface d’au moins 74 mph circulant dans le sens inverse des aiguilles d’une montre ou dans le sens des aiguilles d’une montre ».

Des vents violents de 80 mph pourraient mettre en danger des millions de Britanniques qui tombent sous le coup d’une alerte jaune « danger pour la vie » émise plus tôt cette semaine.

Le service météorologique a également exhorté les Britanniques à se méfier des débris volants et des chutes d’arbres.

La RNLI a ajouté : « La RNLI conseille de rester à une distance de sécurité de l’eau et des bords des falaises, car les conditions pourraient vous faire tomber ou vous emporter dans la mer.

« Cela ne vaut pas la peine de risquer sa vie. »

La première tempête nommée de la saison a touché terre sur la côte ouest de l’Irlande mercredi avant que ses vents violents ne frappent le Royaume-Uni vers midi.

Une série d’alertes du Met Office s’activera, avec un avertissement météo jaune de vent de midi mercredi à 7 heures du matin jeudi, s’étendant sur une vaste zone du Royaume-Uni.

Il existe également deux avertissements de pluie jaune couvrant certaines régions d’Écosse de 15 heures mercredi à minuit.

Alors qu’un quatrième avertissement météo jaune pour de fortes pluies à travers l’Irlande du Nord est en vigueur jusqu’à 20 heures aujourd’hui.

La tempête Agnes a été décrite comme « s’intensifiant rapidement » dans l’Atlantique mardi soir.

Il devrait générer des vents allant jusqu’à 80 mph et provoquer des conditions dangereuses le long des côtes, en particulier sur les côtes de la mer d’Irlande.

Son principal impact sera des vents violents et de grosses vagues.

Le Met Office a également confirmé qu’il était possible que le Royaume-Uni assiste à « la formation de systèmes de tornades à petite échelle ».

Nicola Maxey a déclaré : « Il y a suffisamment de cisaillement du vent et d’énergie dans le système dépressionnaire (tempête Agnes) lorsqu’il traverse l’Irlande.

« Les tornades ne sont pas inhabituelles au Royaume-Uni, nous en voyons environ 30 par an.

« Cependant, contrairement aux États-Unis, ils sont généralement petits et de courte durée, peut-être quelques mètres de diamètre et ne durent souvent que quelques minutes, mais ils peuvent causer des dommages structurels s’ils passent au-dessus de zones bâties. »

Le météorologue du Met Office, Tom Morgan, a ajouté : « Nous allons probablement voir des vents destructeurs, la possibilité de brèves interruptions de courant, en particulier dans les zones côtières de la mer d’Irlande. »

Il a poursuivi : « En plus des vents, il va y avoir aussi de grosses vagues, donc de grosses mers agitées, et donc il pourrait bien y avoir des inondations côtières où les vagues se brisent sur les promenades et sur les routes côtières. »

L’avertissement de vent met en évidence le risque de dommages aux bâtiments dus à des vents violents, ainsi que la possibilité de coupures de courant pour certains.

Des perturbations des transports sont également probables, avec la fermeture probable de certaines routes et ponts.

Steve Basterfield, responsable du réseau national chez National Highways, a déclaré : « Avec le temps orageux annoncé, il est important de planifier votre voyage à l’avance, et si les conditions météorologiques deviennent difficiles, ajustez votre comportement de conduite et soyez particulièrement prudent.

« Nous avons une section de notre site Web dédiée aux voyages en cas de tempêtes, de vents violents et de coups de vent, ainsi qu’aux considérations relatives aux différents types de véhicules, dans le cadre de notre guide pour voyager par mauvais temps.

« C’est également une bonne idée que les gens vérifient leur véhicule, comme les pneus, les niveaux de liquide de refroidissement et d’huile, avant de partir afin de réduire le risque de panne. »

Jeudi, la plupart des régions du Royaume-Uni s’attendront à des prévisions « beaucoup plus calmes » et de nouvelles périodes de temps pluvieux et venteux devraient s’atténuer d’ici la fin de la semaine pour un week-end plus sec.

Les services d’urgence enquêtent sur un arbre tombé à Cork alors que les vents frappent la ville Crédit : PA

Des nuages ​​de tempête se préparent au-dessus d’un bateau de pêche à Heacham, Norfolk Crédit : Paul Marriott

Une propriétaire de chien ne prend aucun risque et enveloppe son chien pour le temps pluvieux Crédit : Dave Nelson

Un avertissement météo jaune de vent a été activé à partir de midi aujourd’hui Crédit : Bureau MET

Un quatrième avertissement météo jaune concernant de fortes pluies à travers l’Irlande du Nord est en vigueur aujourd’hui de 11h à 20h. Crédit : Met Office