Météo au Royaume-Uni: avertissement jaune pour les orages et les vents violents avec les Britanniques avertis de se préparer au chaos des voyages et aux coupures de courant

Les BRITS sont confrontés au chaos des voyages et aux coupures de courant DEMAIN alors que les avertissements météorologiques jaunes sont déployés à travers le pays.

Les coups de vent frapperont toute la longueur de la côte sud de l’Angleterre – menaçant de faire tomber des lignes électriques, des arbres, des structures temporaires et même de renverser des camions.

Une femme utilise son manteau pour se protéger de la pluie alors qu’elle se promène à Manchester lundi, avec des prévisions de pluie similaires pour frapper la ville mercredi Crédit : LNP

La côte sud verra une mer agitée mercredi, tout comme cette tempête féroce qui s’est emparée de Folkestone dans le Kent lundi Crédit : PA

Les coups de vent frapperont la côte sud tandis que les orages martèleront une grande partie du centre et du nord de l’Angleterre mercredi Crédit : Met Office

L’avertissement de vent est en place de 4h à 18h le mercredi.

Et un deuxième avertissement jaune pour les orages s’étendra de Londres à l’ouest du Pays de Galles et jusqu’à Manchester et Hull.

Celui-ci est en place de 9h à 19h le mercredi.

Des retards sont maintenant attendus sur les réseaux routiers, ferroviaires, de bus, aériens et de ferry – menaçant de déclencher un carnage de voyage à travers le pays.

C’est un deuxième coup dur pour former les navetteurs qui traversent actuellement l’enfer de la grève du syndicat des chauffeurs ASLEF jusqu’à samedi.

Le Met Office a déclaré: « Il y aura probablement des dommages à quelques bâtiments et structures à cause de la foudre.

« Des retards dans les services de train sont possibles. Une perte de puissance à court terme et d’autres services est probable. »

Les observateurs météo conseillent aux conducteurs d’attendre que les averses se dissipent avant de prendre la route mercredi.

L’eau de surface peut vous faire perdre le contrôle d’un véhicule et de fortes pluies affectent la visibilité par les embruns.

Il n’y a actuellement aucun avertissement d’inondation en place.

Les avertissements surviennent alors que mardi a démarré en douceur – avec des sommets de 22 ° C à Londres, 19 ° C à Birmingham et 19 ° C à Édimbourg prévus plus tard dans la journée.

Mais des nuages ​​variables et des averses légères sont attendus dans le sud-est de l’Écosse, le nord-est et le nord-ouest de l’Angleterre vers midi.

Celles-ci pourraient parfois se transformer en périodes de pluie plus longues et devenir abondantes dans certaines régions et on s’attend à ce qu’elles deviennent humides et venteuses dans l’extrême sud-ouest cet après-midi et dans la soirée.

Au cours de cette soirée et de la nuit, des épidémies de pluie averse se propageront vers le nord à travers le Royaume-Uni, étant fortes et orageuses par endroits.

AVERTISSEMENTS MÉTÉO DU MERCREDI À quoi s’attendre Retards probables pour les véhicules à parois hautes sur les routes et les ponts exposés

Il est probable que certaines routes côtières, fronts de mer et communautés côtières seront affectés par les embruns et/ou les grosses vagues

Certains retards dans le transport routier, ferroviaire, aérien et par ferry sont probables

Probablement certains services de bus et de train affectés, certains trajets prenant plus de temps

Une perte de puissance à court terme et d’autres services est possible

Les arbres et les structures temporaires telles que les chapiteaux et les tentes peuvent être endommagés Source : Met Office

Une dame se promène le long de la plage par mauvais temps à Folkestone, Kent, lundi – la ville a un avertissement météo jaune pour le vent mercredi Crédit : PA

Lundi, des touristes détrempés entrent dans un Tower Bridge gris à Londres – la capitale sera secouée par des orages et de la pluie Crédit : Reuters