Météo au Royaume-Uni : avertissement jaune pour les orages alors que les Britanniques se préparent aux éclairs, aux fortes pluies et au chaos des voyages

La GRANDE-BRETAGNE se prépare à des éclairs, de fortes pluies et au chaos des voyages alors qu’un avertissement météo jaune pour les orages est émis.

Il s’étend sur la côte sud de l’Angleterre, de Portsmouth et l’île de Wight en passant par le Sussex et la côte du Kent.

La Grande-Bretagne se prépare à des éclairs, de fortes pluies et au chaos des voyages jeudi Crédit : PA

Cela survient alors qu’un avertissement météo jaune pour les orages est émis dans le sud de l’Angleterre. Crédit : Met Office

L’avertissement – en vigueur de 7h00 à 12h00 aujourd’hui – pourrait perturber les déplacements routiers et ferroviaires.

Il existe également un petit risque d’inondations qui pourraient toucher certaines maisons et entreprises, a indiqué le Met Office.

Et une perte d’alimentation à court terme et d’autres services est également possible au milieu de l’avertissement jaune.

Les averses orageuses de jeudi se propageront depuis les îles anglo-normandes jusqu’aux comtés du sud de l’Angleterre.

De la pluie et des averses frapperont également le nord de l’Écosse et deviendront parfois fortes.

Jeudi, les températures maximales seront de 24°C à Londres, 21°C à Cardiff, 20°C à Birmingham, 19°C à Newcastle et 17°C à Édimbourg.

Et tout au long de la soirée, des averses persisteront pendant la nuit dans les régions du nord-ouest de l’Écosse, certaines devenant fortes,

De légères pluies sont également attendues dans les régions du nord-ouest de l’Angleterre, mais le temps sera généralement clair pour beaucoup.

Vendredi, on s’attend à des nuages ​​épars et à des averses généralisées à travers le Royaume-Uni, mais celles-ci seront plus fortes en Écosse, en Irlande du Nord et dans le nord de l’Angleterre.

D’autres orages pourraient se produire dans ces régions vendredi, mais le temps sera plus sec et plus lumineux dans le sud.

Vendredi, les températures connaîtront des températures maximales de 21 °C à Norwich, 20 °C à Hull, 19 °C à Plymouth et 18 °C à Birmingham.