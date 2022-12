Météo au Royaume-Uni : avertissement jaune en cas de neige abondante et de verglas à Noël blanc au milieu d’un avertissement urgent de coupure de courant et d’un chaos de voyage

BRITS pourrait se réveiller demain matin avec un Noël blanc alors que les prévisionnistes émettent des avertissements de neige et de glace.

Le Met Office a placé de grandes parties de l’Écosse sous des avertissements météorologiques jaunes le jour de Noël et a prédit jusqu’à 10 cm de neige.

Avertissements météorologiques jaunes pour la neige et la glace couvrant certaines parties du nord de l’Écosse Crédit : MET OFFICE

De grandes parties de l’Écosse devraient être frappées par la neige le jour de Noël Crédit : Jordan Crosby

Le Met Office a mis en garde contre les perturbations et les retards de voyage Crédit : Getty

De nombreux Écossais pourront profiter d’un Noël blanc cette année car les températures restent basses à 1 ° C Crédit : Alamy

La plupart des hautes terres écossaises ainsi que certaines zones de plaine près de Glasgow, Perth et Édimbourg devraient être couvertes par la substance blanche de 21 heures demain jusqu’à 18 heures le lendemain de Noël.

Les températures pourraient chuter jusqu’à 1 ° C dimanche soir et les météorologues ont averti: “De fréquentes averses de neige venteuses sont susceptibles de perturber les déplacements vers les routes plus élevées.”

Le Met Office a également suggéré aux personnes vivant dans les zones touchées de se préparer aux coupures de courant.

Le météorologue en chef adjoint David Oliver a déclaré: «Un week-end de Noël instable est en route pour beaucoup, ceux du nord et de l’ouest voyant les averses les plus fréquentes et les plus fortes.

“Des vents violents affecteront certaines côtes tout au long du week-end avec des coups de vent par endroits, en particulier le nord et l’ouest.

«Le jour de Noël sera perturbé pour beaucoup, avec les averses les plus fréquentes dans la moitié nord du Royaume-Uni et des averses plus sporadiques et surtout plus légères plus au sud.

“Il y a une certaine incertitude quant au moment de l’air plus froid du nord-ouest, mais il semble que cela introduira des averses de neige dans le nord-ouest de l’Écosse tard le jour de Noël.”

Pour ceux du centre et de l’est de l’Angleterre, les conditions météorologiques tout au long de la période des fêtes devraient rester principalement sèches.

Cela survient alors que des personnes à travers le Royaume-Uni ont été frappées par des perturbations de voyage et le chaos après des conditions météorologiques extrêmes.

Le début de la semaine a vu neuf avertissements d’inondation et 43 alertes en vigueur dans toute l’Angleterre, et sept autres au Pays de Galles.

Alors que la hausse drastique de la température de -17°C à 15°C il y a quelques jours a provoqué un carnage puisque 30 000 personnes ont été touchées par des canalisations éclatées.

Et à l’aéroport de Manchester plus tôt ce mois-ci, les passagers ont été dévastés lorsque des centaines de vols ont été annulés en raison de la fermeture des deux pistes.

Cette semaine, les passagers signalent désormais des attentes de bagages allant jusqu’à sept heures en raison de l’impact des fortes chutes de neige.

Inondations à Londres causées par l’éclatement d’une conduite d’eau principale après la hausse des températures cette semaine Crédit : PA