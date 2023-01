Météo au Royaume-Uni: avertissement de voyage alors que de fortes pluies déclenchent des alertes d’inondation avec le tonnerre et la GRÊLE à frapper

Un avertissement de VOYAGE a été émis pour les Britanniques car de fortes pluies déclenchent des alertes d’inondation avec du tonnerre et de la grêle attendus.

Samedi a commencé humide et venteux dans la plupart des régions du pays.

Une voiture a tenté de traverser une route inondée dans le Cambridgeshire 1 crédit

Des vents violents dans le Dorset ce matin ont provoqué des marées hautes et des inondations Crédit : BNPS

Les nageurs bravent la mer agitée à Lyme Regis Crédit : ©Graham Hunt

Véhicules traversant une route A inondée à la frontière du Norfolk et du Cambridgeshire Crédit : Bav Media

Un cycliste a bravé les inondations sur la côte sud aujourd’hui Crédit : BNPS

Barrières anti-inondation dans le Worcestershire 1 crédit

Des avertissements sont actuellement en place pour l’Angleterre, le Pays de Galles et l’Écosse – et devraient rester pendant une grande partie du week-end.

Venant du sud-ouest, les conditions humides sont poussées vers l’est par des vents violents.

Sur la côte sud ce matin, les vents ont dépassé 50 mph provoquant des marées hautes pour inonder les voies.

La grêle et le tonnerre pourraient également frapper aujourd’hui.

Le Met Office a déclaré: “Les nuages ​​et la pluie, parfois lourds, se dégageront de manière erratique vers l’est en début d’après-midi avec un mélange de soleil et d’averses.

“Certaines averses seront probablement fortes avec de la grêle et un risque de tonnerre. Venteux et devenant plus froids plus tard.”

Un front froid se déplacera progressivement à travers le Royaume-Uni, certaines parties de l’Écosse n’atteignant que des sommets de 5 ° C.

Pendant ce temps, le sud-est pourrait connaître des températures de 11C.

Le service météorologique a averti que de fortes pluies entraîneraient probablement des conditions de conduite difficiles, en particulier sur les ponts exposés, les chaussées et les routes plus élevées.

Les navetteurs du week-end, déjà sous pression, sont confrontés aux services de bus et de train, avec des temps de trajet plus longs.

Avec les grèves des trains qui arrêtent le pays aujourd’hui, il est conseillé aux gens de prendre plus de temps lorsqu’ils voyagent.

Plus de 84 alertes et avertissements d’inondation sont en place au cours du week-end à venir.

On a vu le personnel de l’Agence pour l’environnement ériger des barrières contre les inondations le long de la rivière Severn, dans le Worcestershire, en prévision d’une nouvelle augmentation des niveaux d’eau.

Les terres, les routes et certaines propriétés peuvent être inondées et les déplacements peuvent être perturbés.

Pendant ce temps, le Met Office a déclaré qu’il pourrait y avoir de la neige ce mois-ci – mais elle sera limitée aux hauteurs du nord du Royaume-Uni, très probablement dans les Highlands écossais.

Les météorologues ont déclaré: “Un régime d’ouest est très probable pour le Royaume-Uni dans la première partie de janvier, ce qui signifie des conditions humides et venteuses pour beaucoup.

“La pluie ou les averses seront souvent les plus fortes et les plus fréquentes dans l’ouest et le nord-ouest, mais les régions plus au sud et à l’est ne sont en aucun cas à l’abri.

“Les températures devraient être proches ou supérieures à la moyenne dans l’ensemble, le grésil ou la neige étant très probablement limité aux hauteurs du nord.”